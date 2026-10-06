Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Carlos Alcaraz conquista 1º título após lesão e iguala marca histórica de Sampras

Espanhol supera Jiri Lehecka na final e conquista o bicampeonato do ATP 500 de Tóquio

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 09:17
Favorite o Lance! no Google
Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio
Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio (Foto: Rie KIKUCHI / AFP)

Carlos Alcaraz voltou a conquistar um título no circuito após a lesão no punho direito e, de quebra, alcançou uma marca histórica em Tóquio. Nesta terça-feira (6), o espanhol venceu o tcheco Jiri Lehecka, número 19 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Assim, garantiu o bicampeonato consecutivo do ATP 500 japonês.

➡️ VÍDEO: Medvedev acerta bola em torcedor e é desqualificado contra Djokovic

A conquista encerra um período de espera para Alcaraz. O espanhol havia disputado seu último torneio antes da lesão em abril e só voltou às quadras no US Open, quando chegou às quartas de final. Depois, também fez parte da equipe europeia campeã da Laver Cup. Em Tóquio, porém, disputou sua primeira final individual desde o retorno e já aproveitou para levar seu primeiro troféu desde a pausa.

continua após a publicidade

Além do significado pelo retorno às conquistas, o título coloca Alcaraz ao lado de Pete Sampras na história do torneio. O atual número 3 do mundo chegou a 10 vitórias consecutivas em Tóquio e se tornou o primeiro bicampeão consecutivo da competição desde o norte-americano, que levantou o troféu em 1993 e 1994.

— Estou muito feliz de poder conquistar um título novamente. Faz um tempo. É especial por causa da minha lesão. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. "Você vai voltar saudável? Vai voltar como era antes?" Tentei afastar esses pensamentos. Eu sabia que iria voltar. Acreditei em mim. Significa muito. Estou muito feliz. Não encontrei meu melhor tênis, mas encontrei boas soluções. Isso é o que importa no final — afirmou Alcaraz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Alcaraz supera Lehecka em final equilibrada

A decisão começou com uma quebra de serviço para cada lado. Lehecka saiu na frente, mas Alcaraz reagiu e levou o primeiro set para o tie-break. O tcheco chegou a abrir 4/2 no desempate, mas o espanhol venceu os cinco pontos seguintes e fechou a parcial por 7/6 (7/4).

O equilíbrio continuou no segundo set. Alcaraz conseguiu a única quebra da parcial no sétimo game e, sem dar novas oportunidades ao adversário, manteve a vantagem até confirmar o bicampeonato com o 6/4.

continua após a publicidade

O troféu em Tóquio foi o 27º da carreira de Alcaraz e o décimo em torneios da categoria ATP 500. Agora, ela fica atrás apenas de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic nesse tipo de competição.

Carlos Alcaraz comemora ponto no ATP 500 de Tóquio
Carlos Alcaraz comemora ponto no ATP 500 de Tóquio (Foto: Rie KIKUCHI / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Tênis

Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Há 42 minutos
O russo Daniil Medvedev deixa a quadra chateado após ser desclassificado da semifinal do ATP 500 de Pequim

Tênis

VÍDEO: Medvedev acerta bola em torcedor e é desqualificado contra Djokovic

Há 17 horas
Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

Tênis

VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai

Há 1 dia
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Tênis

Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

Há 2 dias
De boné e camisa polo brancos, Jannik Sinner aponta o dedo indicador em direção à torcida em gesto de celebração

Tênis

Sinner desiste de Shanghai e aumenta dúvidas sobre fim da temporada

Há 3 dias
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Fora de Campo

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Há 3 dias
Mais LANCE!
Novak Djokovic comemora vitória na segunda rodada do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic vence em Pequim e iguala recorde de Rafael Nadal

Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

Zverev rejeita melhor de três e provoca Djokovic: 'Mais velho'

Carlos Alcaraz comemora vitória no Aberto de Tóquio

Carlos Alcaraz busca superar feito de mais de três décadas em Tóquio

Guto Miguel em vitória como profissional no Challenger de Curitiba

Guto Miguel derruba favorito na primeira partida como profissional

Novak Djokovic comemora vitória na estreia do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic passa mal, mas vence e amplia recorde em Pequim

Carlos Alcaraz comemora ponto na Laver Cup 2026

Alcaraz ganha mais de R$ 10 milhões na Laver Cup; confira valores

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

João Fonseca é confirmado na edição 2027 do Rio Open

João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

João Fonseca cai no ranking e vê top 30 ameaçado após pausa na temporada

Raquete e bola de tênis em uma das quadras do US Open

ATP e WTA anunciam novas regras para patrocínios de apostas a partir de 2027

Thiago Wild comemora ponto

Thiago Wild deixa mais um torneio e aumenta dúvida sobre retorno

Time Europa levanta troféu da Laver Cup 2026

Tênis: Zverev vence, e Time Europa é campeão da Laver Cup

Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Síndrome no joelho ameaça ano de Sinner após novos exames, diz jornalista

O espanhol Carlos Alcaraz reage durante partida de duplas mistas válida pelo US Open 2026

Tênis: Alcaraz justifica participação em torneio de exibição