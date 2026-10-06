Carlos Alcaraz voltou a conquistar um título no circuito após a lesão no punho direito e, de quebra, alcançou uma marca histórica em Tóquio. Nesta terça-feira (6), o espanhol venceu o tcheco Jiri Lehecka, número 19 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Assim, garantiu o bicampeonato consecutivo do ATP 500 japonês.

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A conquista encerra um período de espera para Alcaraz. O espanhol havia disputado seu último torneio antes da lesão em abril e só voltou às quadras no US Open, quando chegou às quartas de final. Depois, também fez parte da equipe europeia campeã da Laver Cup. Em Tóquio, porém, disputou sua primeira final individual desde o retorno e já aproveitou para levar seu primeiro troféu desde a pausa.

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Além do significado pelo retorno às conquistas, o título coloca Alcaraz ao lado de Pete Sampras na história do torneio. O atual número 3 do mundo chegou a 10 vitórias consecutivas em Tóquio e se tornou o primeiro bicampeão consecutivo da competição desde o norte-americano, que levantou o troféu em 1993 e 1994.

— Estou muito feliz de poder conquistar um título novamente. Faz um tempo. É especial por causa da minha lesão. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. "Você vai voltar saudável? Vai voltar como era antes?" Tentei afastar esses pensamentos. Eu sabia que iria voltar. Acreditei em mim. Significa muito. Estou muito feliz. Não encontrei meu melhor tênis, mas encontrei boas soluções. Isso é o que importa no final — afirmou Alcaraz.

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Alcaraz supera Lehecka em final equilibrada

A decisão começou com uma quebra de serviço para cada lado. Lehecka saiu na frente, mas Alcaraz reagiu e levou o primeiro set para o tie-break. O tcheco chegou a abrir 4/2 no desempate, mas o espanhol venceu os cinco pontos seguintes e fechou a parcial por 7/6 (7/4).

O equilíbrio continuou no segundo set. Alcaraz conseguiu a única quebra da parcial no sétimo game e, sem dar novas oportunidades ao adversário, manteve a vantagem até confirmar o bicampeonato com o 6/4.

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O troféu em Tóquio foi o 27º da carreira de Alcaraz e o décimo em torneios da categoria ATP 500. Agora, ela fica atrás apenas de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic nesse tipo de competição.