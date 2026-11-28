Rafael Jodar se impõe na Copa Davis, e Espanha se aproxima da final
Fenômeno espanhol supera o experiente Cameron Norrie por 2 sets a 0 em Bolonha
Número 165 do mundo no início de 2026 e, atualmente, mais jovem integrante do top 10, Rafael Jodar, de 20 anos, voltou a confirmar a excelente fase neste sábado. Em Bolonha, na Itália, o número 10 do mundo não tomou conhecimento do experiente britânico Cameron Norrie, de 31 anos, ex-top 8 e atual 52º. Com os 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, o fenômeno madrilenho garantiu o primeiro ponto da Espanha na semifinal da Copa Davis. O país que avançar enfrenta os anfitriões na decisão de domingo.
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Mesmo não recuperado 100% fisicamente, o número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, entrará em quadra em seguida, para enfrentar Athur Fery (32º), em confronto inédito. Como se sabe, há seis dias, o ex-líder do ranking conquistou o inédito título do ATP Finals, em Turim, também na Itália. O triunfo na decisão foi contra o número 1 do mundo, o alemão Alexander Zverev.
Jodar conquistou a segunda vitória nesta semana
Campeão, em abril, de seu primeiro ATP, o 250 de Marraquesh, no Marrocos, Jodar chegou à fase final da Davis com 45 triunfos e 22 derrotas na temporada. Na quinta-feira, o prodígio espanhol derrotou o austríaco Jurij Rodionov, 119º, por 2 sets a 1, nas quartas de final.
Neste sábado, o número 10 do mundo, com seus potentes golpes de fundo de quadra, se impôs desde o início. Na segunda parcial, Norrie chegou a devolver a quebra e esboçou uma reação. Porém, o favorito não se abateu, mostrou a maturidade que já lhe é peculiar, apesar da pouca idade, e venceu mais uma partida em Bolonha. Para festa da torcida espanhola.
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