Na Davis, Carlos Alcaraz vê outro título inédito no horizonte
Número 3 do mundo vence com facilidade o britânico Arthur Fery
Campeão do Australian Open, em fevereiro, e do ATP Finals, semana passada, Carlos Alcaraz está perto de mais um título inédito na temporada. Mesmo sem estar 100% recuperado fisicamente, o número 3 do mundo, neste sábado, voltou com vitória à Copa Davis. E quem pagou o pato foi o britânico Arthur Fery, superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, na semifinal, em Bolonha, na Itália.
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Como Rafael Jodar venceu a preliminar, a Espanha está de volta à final. Domingo, às 11h (de Brasília), a decisão será contra os donos da casa, que eliminaram os tchecos na outra semifinal.
Contra Ferry, conquistou uma quebra logo no segundo game. Depois, abriu 3/0 sem fazer força e chegou a sacar para o primeiro set em 5/1. Mas aí vieram duas duplas-faltas, e o britânico devolveu uma das quebras. Soberano em quadra, o ex-líder do ranking não se abateu e voltou a se impor no serviço do oponente no game seguinte, para levar o set inicial.
Na série seguinte, o número 3 do mundo voltou a quebrar o adversário no segundo game. Fery só foi furar o 'pneu' em seguida. Servindo em 1/4, o britânico teve o serviço novamente quebrado. Alcaraz selou a tranquila vitória com o serviço e se aproximou de novo título.
Alcaraz estreou na Davis em 2022
Hoje aos 23 anos, o melhor espanhol da atualidade estreou na Davis em 15 de setembro de 2022, com derrota para o canadense Felix Auger-Aliassime, por 2 sets a 1. Dois dias depois, Alcaraz saboreou a primeira vitória: 2 a 0 contra o sul-coreano Soonwoo Kwon. Com o deste sábado, o ex-líder do ranking soma seis triunfos em sete partidas de simples na competição.
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