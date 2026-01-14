Saiba quais são os maiores vencedores do Australian Open

Enquanto nada menos que 128 atletas disputam, a cada ano, a primeira rodada do Australian Open, erguer o cobiçado troféu é um sonho para poucos. Desde a edição inaugural, em 1905, nenhum outro foi campeão mais vezes (10) do que o sérvio Novak Djokovic. E, aos 38 anos, o recordista vai em busca de mais uma conquista a partir da próxima semana. A competição começa às 22h (de Brasília) deste domingo (18).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Por que 2025 foi um divisor de águas na rivalidade entre Alcaraz e Sinner

Embora o 11º troféu seja improvável, principalmente pelo favoritismo do italiano Jannik Sinner, atual bicampeão, Nole deve alcançar mais marcas relevantes nesta edição do torneio em Melbourne. Uma delas é que o experiente sérvio soma 99 vitórias em 109 partidas no torneio. Em Grand Slams, o ex-líder do ranking mundial e atual quarto tem 397 triunfos e 55 derrotas.

continua após a publicidade

Além do recorde de taças na Austrália, Djokovic é o atleta que mais Slams venceu até hoje: 24. E tanto a estreia em torneios desse nível (em 2005) quanto o primeiro título foram em Melbourne. As conquistas do sérvio na Austrália foram em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023.

- Sonhei com isso muitas vezes. Vi muitas lendas do esporte levantando troféus de Grand Slam, então gostaria de estar nessa situação algum dia. É como um sonho virar realidade - disse Nole, em 2008, logo após derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga, por 4/6, 6/4, 6/3 e 7/6(2), na final de 2008.

continua após a publicidade



Na Era Aberta, desde 1969, o segundo maior vencedor do torneio australiano foi um contemporâneo de Djokovic, o ex-tenista suíço Roger Federer. Ao todo, o gênio nascido na Basileia triunfou em Melbourne em seis edições: 2004, 2006, 2007, 2010 e 2017. Foram 102 vitórias em 117 partidas no torneio.

Com quatro conquistas, em 1995, 2000, 2001 e 2003, o americano Andre Agassi - que venceu 48 dos 53 jogos na competição - também está entre os principais campeões do Australian Open.

Serena foi hepta

Enquanto isso, na chave feminina, na Era Aberta, a recordista atende pelo nome de Serena Williams. A ex-tenista americana venceu o torneio em 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 e 2017.



Os maiores campeões do Australian Open

Novak Djokovic (SER) – 10 títulos

Roger Federer (SUI) – 6 títulos

Roy Emerson (AUS) – 6 títulos

Ken Rosewall (AUS) – 4 títulos

Jack Crawford (AUS) – 4 títulos

Andre Agassi (EUA) – 4 títulos

Mats Wilander (SUE) – 3 títulos

Adrian Quist (AUS) – 3 títulos

Rod Laver (AUS) – 3 títulos

James Anderson (AUS) – 3 títulos

Jannik Sinner (ITA) - 2 títulos

Rafael Nadal (ESP) – 2 títulos

Anthony Wilding (NZL) – 2 títulos

Guillermo Vilas (ARG) – 2 títulos

Frank Sedgman (AUS) – 2 títulos

Pete Sampras (EUA) – 2 títulos

Pat O'Hara Wood (AUS) – 2 títulos

John Newcombe (AUS) – 2 títulos

Ivan Lendl (TCH) – 2 títulos

Johan Kriek (EUA) – 2 títulos

Rodney Heath (AUS) – 2 títulos

Stefan Edberg (SUE) – 2 títulos

Jim Courier (EUA) – 2 títulos

Ashley Cooper (AUS) – 2 títulos

John Bromwich (AUS) – 2 títulos

Boris Becker (ALE) – 2 títulos