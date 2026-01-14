Entenda a origem, importância e curiosidades sobre os Grand Slams

Conteúdo Especial

No próximo domingo, às 22h (de Brasília), começa o Australian Open, o primeiro dos quatro mais importantes torneios do circuito mundial do tênis, os chamados Grand Slams. Todos os números relacionados a esse nível de competição, como número de participantes, premiação e pontuação, são maiores do que os ATP's e os Masters 1000.

A principal diferença entre os quatro maiores torneios do circuito se refere ao piso. Enquanto o torneio em Melbourne é disputado em quadra rápida (como o US Open, o último do calendário, no final de agosto), Roland Garros, em maio, é no saibro e Wimbledon, em junho, acontece na tradicional grama londrina.

A origem do termo

A expressão Grand Slam passou a ser usada em 1933, quando o australiano Jack Crawford venceu Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e chegou à final em Nova York contra o britânico Fred Perry. No New York Times, o jornalista americano John Kieran, inspirado no jogo de cartas chamado bridge, escreveu 'Se Crawford batesse Perry, seria algo como marcar um Grand Slam nas quadras'.

O cobiçado título de um Grand Slam vale 2.000 pontos, exatamente o dobro do que ganha o campeão de um Masters 1000, o quádruplo do de um ATP 500 e oito vezes o que é destinado ao vencedor de um ATP 250.

Os 128 atletas que iniciam a chave principal de um dos quatro mais importantes torneios do circuito também representam um número bastante superior aos dos demais eventos. Mesmo com o aumento do torneio desde o ano passado, os Masters 1000 de Miami, Madri, Roma, Toronto, Cincinnati e Xangai, por exemplo, passaram a ter 96 tenistas na primeira rodada (antes eram 64). Ainda assim, estão longe da quantidade encontrada na abertura de um Slam. Já os ATP's (seja 250 ou 500) costumam ter uma chave de 32 participantes.

Uma das novidades do Australian Open neste ano é a premiação recorde. O campeão vai embolsar nada menos que 4,15 milhões de dólares australianos, um pouco mais que R$ 15 milhões. Apenas por estar garantido na chave principal, o tenista embolsa pouco mais de R$ 545 mil. Para se ter uma ideia, o título do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro de 2025, após cinco vitórias, rendeu ao brasileiro João Fonseca uma premiação de US$ 100,1 mil (aproximadamente R$ 538 mil).



A premiação do Australian Open (valores em dólares australianos) (Reprodução/IA)

Wimbledon, o mais antigo dos Slams

Mais antigo de todos os Slams, Wimbledon foi disputado pela primeira vez em 1877. Quatro anos depois, o US Open promoveu sua edição inaugural, enquanto Roland Garros teve início em 1891. O Australian Open é o caçula entre esse nível de torneios e começou a ser disputado em 1905.

Uma das vistas de dentro do complexo de tênis de Wimbledon (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Até hoje, o principal torneio do tênis australiano foi disputado em seis cidades diferentes, tendo passado por Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Perth e Christchurch. Desde 1988, o Australian Open acontece no Melbourne Park (de 1972 a 1987, o palco era o Kooyong Lawn Tennis Club).

A edição de 2025 do primeiro Grand Slam do calendário injetou nada menos que 565,8 milhões de dólares australianos à economia do estado de Victoria. Ao longo dos últimos 10 anos, foram mais de 3,46 bilhões de dólares australianos movimentados pelo evento na região.