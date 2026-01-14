menu hamburguer
Wild e Heide param na segunda rodada do quali do Australian Open

Com essas derrotas, Brasil não tem mais representantes no classificatório

Gustavo Heide parou na segunda rodada do qualy do Australian Open (Divulgação/Slyce)
Gustavo Heide parou na segunda rodada do qualy do Australian Open (Divulgação/Slyce)
João Fonseca e Bia Haddad Maia serão os representantes do Brasil nas chaves de simples do Australian Open, que têm início na noite de domingo (18). Isso porque os quatro brasileiros que disputaram o qualifying foram eliminados. O paulista Gustavo Heide (238º do mundo) e o paranaense Thiago Wild (216º) se despediram nesta quarta-feira, na segunda rodada.

Enquanto o primeiro foi superado pelo croata croata Dino Prizmic (127º), por 7/5 6/2, o segundo acabou eliminado pelo italiano Francesco Maestrelli, (141º), por 7/6 (7-2) e 6/4.

Na madrugada de quinta-feira, a 0h30 (de Brasília), será feito o sorteio das chaves principais do Australian Open. Quanto a João Fonseca, a enorme expectativa é saber se o número 1 do Brasil e 30 do mundo vai confirmar a participação. Como se sabe, o tenista carioca, de 19 anos, desistiu dos dois primeiros torneios no ano, por conta de lesão na lombar. Ao comunicar a desistência do ATP 250 de Adelaide, sábado passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira revelou ter nascido com a lombar retificada, o que requer alguns cuidados e tempo de recuperação.

Quanto a Bia Haddad, a melhor tenista do país chega em Melbourne após perder na estreia do WTA 500 de Adelaide. A paulistana, de 29 anos, fez boa partida, mas levou a virada da número 17 do mundo, a canadense Victoria Mboko, por 5/7, 6/3 e 6/2.

