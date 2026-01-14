Wild e Heide param na segunda rodada do quali do Australian Open
Com essas derrotas, Brasil não tem mais representantes no classificatório
João Fonseca e Bia Haddad Maia serão os representantes do Brasil nas chaves de simples do Australian Open, que têm início na noite de domingo (18). Isso porque os quatro brasileiros que disputaram o qualifying foram eliminados. O paulista Gustavo Heide (238º do mundo) e o paranaense Thiago Wild (216º) se despediram nesta quarta-feira, na segunda rodada.
Enquanto o primeiro foi superado pelo croata croata Dino Prizmic (127º), por 7/5 6/2, o segundo acabou eliminado pelo italiano Francesco Maestrelli, (141º), por 7/6 (7-2) e 6/4.
Sorteio do Australian Open na madrugada de quinta
Na madrugada de quinta-feira, a 0h30 (de Brasília), será feito o sorteio das chaves principais do Australian Open. Quanto a João Fonseca, a enorme expectativa é saber se o número 1 do Brasil e 30 do mundo vai confirmar a participação. Como se sabe, o tenista carioca, de 19 anos, desistiu dos dois primeiros torneios no ano, por conta de lesão na lombar. Ao comunicar a desistência do ATP 250 de Adelaide, sábado passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira revelou ter nascido com a lombar retificada, o que requer alguns cuidados e tempo de recuperação.
Quanto a Bia Haddad, a melhor tenista do país chega em Melbourne após perder na estreia do WTA 500 de Adelaide. A paulistana, de 29 anos, fez boa partida, mas levou a virada da número 17 do mundo, a canadense Victoria Mboko, por 5/7, 6/3 e 6/2.
