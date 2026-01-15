Entenda o imprevisível circuito feminino nos Grand Slams

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O circuito mundial do tênis vive dois momentos distintos, em relação aos Grand Slams. Enquanto, no masculino, há o domínio do espanhol Carlos Alcaraz e do italiano Jannik Sinner, vencedores dos últimos oito torneios desse nível, no feminino há uma constante alternância de campeãs.



➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

➡️Loio no Lance! da euforia à preocupação com João Fonseca

continua após a publicidade

Uma prova disso é que, em 2025, cada um dos quatro mais importantes torneios do temporada teve uma vencedora diferente. A primeira foi a americana Madison Keys, no Australian Open, enquanto a americana Coco Gauff triunfou em Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek venceu Wimbledon pela primeira vez, e, por fim, a bielorrussa Aryna Sabalenka ergueu o troféu do US Open.

➡️Entenda a origem, importância e curiosidades sobre os Grand Slams

➡️Wild e Heide param na segunda rodada do quali do Australian Open

➡️Saiba quais são os maiores vencedores do Australian Open

continua após a publicidade

Número 1 do mundo, a tenista da Bielorrússia, por sinal, pode, se ganhar o Australian Open, que começa na noite de domingo, protagonizar um feito raro nas últimas temporadas. Desde Wimbledon em 2015, quando a americana Serena Williams venceu o terceiro Slam consecutivo, apenas uma tenista, Naomi Osaka, ganhou dois títulos desse nível em sequência. A japonesa alcançou tal proeza em dose dupla, no US Open de (2018 e de 2020) e no Australian Open (de 2019 e 2021).

Pelo menos teoricamente, Azarenka chega, mais uma vez, como a principal favorita em Melbourne. Bicampeã em 2023 e 2024, a bielorrussa foi surpreendida na final do ano passado por Keys. Tal como em 2025, a líder do ranking desembarcou para o Grand Slam embalada pelo título do WTA de Brisbane, no último final de semana (vídeo abaixo).

continua após a publicidade

Sabalenka busca o quinto título em Slams

Das atletas em atividade, além de Sabalenka e Osaka, apenas outra tem dois títulos em Melbourne, a bielorrussa Victoria Azarenka, vencedora em 2012 e 2013. Caso confirme o favoritismo, a líder do ranking chegará ao quinto Slam, ultrapassando a tenista do Japão nesse quesito. Além dos dois troféus em Melbourne, a número 1 do mundo ganhou duas vezes o US Open (a primeira foi em 2024).

No Australian Open, Sabalenka debutou em 2017, quando era apenas a 146ª do mundo e parou na segunda rodada do qualifying. A bielorrussa, na temporada seguinte, então como a 66ª do ranking, caiu na estreia da chave principal, diante da anfitriã Ashleigh Barty.

A primeira vitória da atual número 1 do mundo no torneio veio em 2019, quando alcançou a terceira rodada. Até chegar ao primeiro título, a bielorrussa amargou nova derrota na estreia em 2020, além de outras nas oitavas de 2021 e de 2022.