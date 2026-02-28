Paulo Nunes aponta erro de Filipe Luís no Flamengo: 'Ficou muito claro'

Apesar de ter um investimento muito maior do que o Lanús, o Flamengo ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. O Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 para a equipe argentina, nesta quinta-feira (27), em pleno Maracanã.

Durante o programa "Seleção Sportv", o ex-jogador Paulo Nunes apontou um erro de Filipe Luís no comando do Flamengo em 2026.

— Ficou muito claro que a organização que o Flamengo teve na temporada passada está longe de existir. A defesa, os meias, lá na frente. Muito se fala que hoje o futebol não tem 11 titulares, tem elenco, mas a equipe precisa de organização — começou o ex-jogador.

— Quando começa a mudar muito, você tira o entendimento tático, confiança. Falando de nomes: o Cebolinha vinha sendo um dos melhores do Flamengo, aí ele tirou. O Pedro não tem sequência há algum tempo — concluiu Paulo Nunes.

Os gols do título dos visitantes foram feitos por Castillo — que já havia deixado o dele no jogo de ida —, Carrera e Bou. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, marcaram para os donos da casa em Flamengo x Lanús.

Filipe Luís após Flamengo x Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o jogo do Flamengo

No primeiro tempo contra o Flamengo de Filipe Luís, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina. Problemas para Filipe Luís.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo de Filipe Luís todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.