Bia Haddad estreia no WTA 500 com adversária número 18 do mundo; saiba mais

A temporada 2026 de Bia Haddad (58ª do mundo) começa neste domingo (11) em um desafio de peso na Austrália. A tenista brasileira enfrenta a canadense Victória Mboko (18ª) na estreia do WTA 500 de Adelaide, torneio preparatório para o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano, que começa no próximo domingo, dia 18. O confronto está marcado para as 21h30 (de Brasília).

O campeonato, disputado em quadras duras, é importante para a paulistana após um 2025 de altos e baixos, marcado por problemas físicos e psicológicos que a levaram a encerrar o ciclo mais cedo, em setembro. Agora, a número 1 do Brasil busca dar a volta por cima e retomar seu melhor nível.

Ficha técnica: ✅🎾

WTA 500 - Bia Haddad x Victória Mboko

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Adelaide, Austrália;

📺 Onde assistir: ESPN2, ESPN3 e Disney+

O fuso de Adelaide está 13h30 à frente, logo os dias oficiais são diferentes dos nossos. Veja a programação geral, de acordo com o horário de Brasília:

11 de janeiro : início da chave principal de simples às 20h30

: início da chave principal de simples às 14 de janeiro : quartas de final de simples a partir de 20h30

: quartas de final de simples a partir de 1 5 de janeiro : semifinais de simples a partir de 20h30

: semifinais de simples a partir de 16 de janeiro: final a partir de 22h

Quem é Victória Mboko?

O primeiro desafio de Bia não será fácil. Victória Mboko, de apenas 19 anos, chega a 2026 em alta. A canadense teve uma virada de chave notável em 2025, saltando de fora do Top 300 para o Top 20 do ranking mundial. Seus resultados expressivos, incluindo atuações no WTA 1000 em seu país e o título no WTA 250 de Hong Kong, solidificaram sua posição entre as melhores.

Curiosamente, a atual 18ª do mundo nasceu na Carolina do Norte, Estados Unidos, mas se mudou para Toronto na infância e optou por defender as cores do Canadá.

Quem avançar no confronto entre Bia Haddad e Victória Mboko enfrentará a vencedora do duelo entre Anna Kalinskaya (33ª) e uma tenista vinda do qualificatório.