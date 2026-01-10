João Fonseca explica o motivo por trás de suas desistências em Adelaide e Brisbane

O tenista número 1 do Brasil, João Fonseca, esclareceu neste sábado (10) os motivos de suas recentes desistências dos torneios ATP 250 de Adelaide e Brisbane. Em coletiva, o atleta de 19 anos revelou estar lidando com um problema crônico nas costas, que o acompanha desde o nascimento, e que o fez encerrar a temporada 2025 de forma precoce.

— Nasci com um problema nas costas e às vezes sinto mais dor. Já tive uma fratura por estresse há cinco anos, mas é algo que vai estar sempre presente no meu corpo, então preciso lidar com isso. Estou fazendo o meu melhor para me recuperar. Fizemos uma ressonância magnética e não é nada muito grave, mas pode se agravar, então queremos estar 100% para jogar — explicou, visivelmente abalado.

A prioridade do carioca e de sua equipe é garantir a plena recuperação a tempo do Australian Open. O primeiro Grand Slam da temporada começa em 18 de janeiro e vai até 1º de fevereiro.

— É difícil tomar essa decisão. Senti que, durante os treinos nos últimos dias, estava melhorando um pouco a cada dia, mas é difícil dizer que estou 100%. Estamos fazendo o possível para me recuperar completamente e jogar o Australian Open, que é o nosso principal objetivo. Essa decisão ainda não foi tomada. Queremos jogar, achamos que será possível. Então, queremos nos concentrar na recuperação e, infelizmente, não pude jogar aqui (Adelaide), mas espero voltar mais forte no ano que vem — completou.

Descanso antecipado em 2025

Em 2025, após ser eliminado no Masters 1000 de Paris, Fonseca já havia antecipado o fim de sua temporada. Na ocasião, ele abandonou o ATP 250 de Atenas devido a uma lesão na região lombar, buscando se recuperar para os desafios de 2026.

Pela primeira vez na carreira, João Fonseca será cabeça de chave em um torneio Grand Slam. O atleta já está garantido entre os 32 melhores do mundo na próxima semana. O sorteio das chaves principais de simples feminino e masculino do Australian Open está marcado para o próximo dia 15 de janeiro, às 00h30 (horário de Brasília).

