Alcaraz e Sinner se enfrentam em duelo de tênis de mesa; entenda

Os tenistas Carlos Alcaraz, número um do ranking, e Jannik Sinner, número dois, disputaram uma partida de tênis neste sábado (10) – mas não no local onde estão acostumados. Os líderes do ranking mundial participaram de uma partida de exibição em Incheon, na Coreia do Sul, e tiveram um momento descontraído na véspera do jogo ao trocarem a quadra pela mesa.

No encontro realizado em função de uma ação comercial, torcedores e membros da organização da partida puderam assistir aos dois maiores tenistas da atualidade disputando uma partida de tênis de mesa. À vontade, Alcaraz e Sinner trocaram sorrisos e comentários rápidos entre os pontos, demonstrando um clima leve entre os dois – apesar da grande rivalidade dentro das quadras.

E a alegria não é para menos: segundo o jornal italiano La Gazetta Dello Sport, cada um receberá dois milhões de euros (aproximadamente 12,5 milhões de reais na cotação atual) para fazer a partida-exibição. O primeiro encontro dos dois em 2026 na quadra, após a descontração na mesa, terminou em vitória de Alcaraz, em partida encerrada com parciais de 7/5 e 7/6 (8-6 no tiebreak).

O amistoso foi o único disputado entre os dois antes do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, visto que ambos optaram por não disputar torneios oficiais até lá. O início da chave principal do Australian Open acontecerá no dia 19 de janeiro, em Melbourne (noite do dia 18, no Brasil), e o vencedor levará para casa, além do título, um prêmio de 2,4 milhões de euros (cerca de 15 milhões de reais). Confira o vídeo de trecho do duelo no tênis de mesa:

