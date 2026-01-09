Maior nome do tênis australiano exalta João Fonseca: Destemido

Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, com nada menos que 11 títulos de Grand Slams, nas simples, Rod Laver entende como poucos a modalidade. Aos 87 anos, esse que é o maior ídolo da modalidade na Austrália (não por acaso, dá nome à quadra central do Grand Slam local) concedeu uma entrevista ao site da Laver Cup. Perguntado sobre quem ele está animado para assistir em janeiro e no resto do ano, a lenda citou três. Um deles: João Fonseca.

- São tantos jogadores. Estou apostando no Alex de Minaur (australiano) ir longe, já que ele esteve bem em todos os Grand Slams ano passado e tem a atitude de não desistir. A próxima geração também pode surpreender. Fiquei impressionado com o João Fonseca na Laver Cup (em setembro, em San Francisco). Acho que ele pode causar muito estrago e parece destemido, assim como o jovem americano Learner Tien (26º do ranking).

O número 1 do Brasil e atual 29º do mundo participou pela primeira vez da Laver Cup em 2025, com vitória sobre o italiano Flavio Cobolli e participação importante no título do Time Mundo.

João Fonseca vai ser cabeça de chave

No Ausralian Open, que começa dia 19, o jovem carioca vai ser cabeça de chave de um Slam pela primeira vez. Antes, no entanto, o número 1 do Brasil, de 19 anos, vai estrear no ATP 250 de Adelaide, também em solo australiano, que começa na segunda (12).

Rod Laver, maior nome da história do tênis australiano (Foto: Laver Cup)









