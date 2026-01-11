Após descansar corpo e mente, Bia Haddad recomeça em Adelaide

Ex-top 10, que foi conquistado em junho de 2023 - seu melhor ranking até hoje -, Bia Haddad antecipou, em setembro, o fim da última temporada para recarregar as energias. E, neste domingo, às 21h30 (de Brasília), a atual 58ª do mundo, de 29 anos, começa 2026 no WTA 250 de Adelaide, na Austrália. A rival de estreia, em confronto inédito, será a canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 18ª do ranking mundial.

- Foi uma pausa muito importante para descansar o corpo e a mente, depois de cinco anos muito intensos, de muita entrega, de grandes momentos e aprendizados e isso tem o seu preço. Aproveitei muito bem este tempo longe das quadras e me sinto recarregada para um novo ciclo - disse a brasileira.

A melhor tenista do país também falou sobre uma meta fora das quadras:

- Inclusive aproveitei este momento para fazer o congelamento de óvulos, já que tenho o sonho de ser mãe. É um programa muito importante em que a WTA está sendo pioneira no suporte, ajudando as atletas a programarem carreira e maternidade.

- Fiz uma pré temporada mais longa, com calma e foi muito produtiva. Pude fazer algumas pequenas mudanças técnicas em alguns golpes que já tínhamos em mente, cheguei no nível que eu queria e me sinto pronta para retornar ao circuito com força - apontou.

Em Adelaide, a principal favorita é ninguém menos do que a americana Madison Keys (7ª do ranking), atual campeã da competição e, também, do Australian Open.

E foi justamente Keys quem Bia Haddad encontrou na estreia em Adelaide em 2025. A brasileira foi derrotada por 6/2 e 6/1. No ano anterior, a paulistana caiu na mesma rodada no torneio australiano, dessa vez para a russa Anastasia Pavlyuchenkova, por 6/3 e 6/4. A melhor tenista do país só venceu partidas no torneio australiano em 2023, quando estreou na competição e atingiu as quartas de final.

Bia Haddad joga em Abu Dhabi e Doha

O torneio em Adelaide é o único que a número 1 do Brasil vai jogar antes do Australian Open, que começa no dia 19. Depois da competição em Melbourne, Bia Haddad joga os WTAs 500 de Abu Dhabi e 1000 de Doha.