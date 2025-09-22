menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Bia Haddad desiste de Pequim e antecipa fim da temporada; veja

A brasileira ocupa a 33° posição no ranking WTA

Bia Haddad perde nas quartas de final do SP Open (Foto: Divulgação SP Open)
imagem cameraBia Haddad perde nas quartas de final do SP Open (Foto: Divulgação SP Open)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 22/09/2025
10:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

A melhor tenista brasileira da atualidade, Beatriz Haddad Maia, anunciou na manhã desta segunda-feira (22) o fim da sua temporada 2025. A jogadora, que tinha o WTA 1000 de Pequim programado para começar nesta quarta-feira, desistiu da competição, que é a mais importante do ano. Com isso, Bia perderá 65 pontos no ranking e deverá sair do top 40.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após sua eliminação nas quartas de final do SP Open, a brasileira chegou a disputar o WTA 500 de Seul, mas passou por problemas ao longo das partidas. Em uma publicação no Instagram, ela afirmou estar com problemas físicos e psicológicos que demandam um maior tempo de recuperação e cuidado.

Bia Haddad em momento de concentração contra a grega Sakkari (Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bia Haddad em momento de concentração contra a grega Sakkari (Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Bia Haddad aguenta dois tie-breaks, mas cai nas oitavas do WTA de Seul

Veja o anúncio de Bia Haddad

Oi pessoal,

Estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente.

continua após a publicidade

Obrigada a todos os meus patrocinadores que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento.

Obrigada a minha família que sempre foi e será a minha maior base e fortaleza 🫶🏼.

Obrigada @lfbutori , @gilbertbang , @nicastroh , @rafaelakahvegian, @andreahaddadmaia, @diana e tantas outras pessoas que colaboram direta e indiretamente para que eu possa viver o meu sonho.

continua após a publicidade

Rafael Paciaroni, @rodrigopurso, @paulorobertocerutti, muito obrigada por cada dia, cada treino, cada conversa, cada momento. Mais uma temporada juntos. Somos uma bonita definição de TIME. Sem palavras para agradecer a vocês 💜🔨🎾⏳.

Por fim, um agradecimento especial a todos vocês que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir!

Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente.
🐾⚒️⏳

Com carinho,
Bia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias