Beach tennis: brasileiros brilham no pódio da etapa do Mundial em Aruba

Há mais de 10 anos, a paradisíaca Aruba é palco de um dos principais eventos de beach tennis do planeta. E, no último domingo (16), o Brasil, mantendo a tradição, voltou a brilhar no pódio do Sand Series do Aruba Open, uma das etapas mais importantes do Mundial da categoria, na arena montada na praia de Bushiri. Atletas do país estiveram presentes em massa nos pódios das três principais categorias. Em uma delas, nas duplas mistas, os brasileiros Rafaela Miller e Andre Baran superaram na final os espanhóis Ariadna Graell e Antonio Vieira por 2 sets a 0 (4/1 e 4/2) e ficaram com o título.

- Estou muito feliz por ter representado bem o Brasi. Faltava esse título na mista aqui em Aruba, e dessa vez ele veio - disse Baran, que buscava o tricampeonato seguido nas duplas masculinas, mas que nunca havia vencido na mista.

- Ganhar essa etapa é muito especial pois é uma arena lotada, com uma energia incrível, diferente de qualquer lugar. A etapa de Aruba é a essência do beach tennis - completou Rafaela.

A dupla feminina campeã, com Sophia Chow e Vitoria Marchezini

Outro destaque aconteceu nas duplas femininas, em que as brasileiras Vitoria Marchezini e Sophia Chow superaram por 2 a 0 (6/2 e 6/4) a dupla formada pela espanhola Ariadna Costa e pela italiana Veronica Casadei, e conquistaram o bicampeonato, fato inédito até então nessa etapa do Mundial.

"Ganhar aqui, nesse torneio conhecido mundialmente, é muito especial", disse a paranaense Vitoria Marchezini.

Por fim, nas duplas masculinas, os campeões foram o brasileiro Gustavo Russo e o francês Mathieu Guegano, que na decisão derrotaram a dupla brasileira Marcelo Reck/Victor Gonzaga por 2 a 0 (6/3 e 6/3).



- É uma alegria muito grande vencer essa etapa tão especial - disse Russo.

Premiação do torneio de beach tennis em Aruba

Tanto no feminino como no masculino, os campeões levaram US$ 17 mil (cerca de R$ 90 mil) enquanto os vices ficaram com US$ 11 mil (R$ 59 mil). Neste ano, o Aruba Open distribuiu uma premiação recorde de US$ 125 mil (cerca de R$ 660 mil). A etapa também representou uma das últimas chances de classificação para o Tour Finals, torneio que vai reunir as oito melhores duplas de cada categoria, entre 29 de novembro e 6 de dezembro. Inicialmente marcado para acontecer em Brasília, o Tour Finals mudou de local e será realizado em Ribeirão Preto.