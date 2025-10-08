Beach tennis: Jovem carioca realiza sonho na Copa das Federações

De 18 a 21 de novembro, Fortaleza, mais precisamente o Aterro Praia de Iracema, será palco da Copa das Federações de Beach Tennis. Entre as centenas de atletas, divididos em 11 categorias, estará a carioca Manuela Medeiros, de 12 anos, que participa pela primeira vez da competição.

Número 1 do Rio de Janeiro nas categorias simples e mista sub-12, Manu é filha de Marcelo Meds, professor e precursor do beach tennnis no Recreio dos Bandeirantes. Os primeiros contatos da jovem com o esporte foram aos três anos de idade.

- Estou muito feliz pela Manuela, fazendo história na estreia como atleta da cat sub-12, representando nosso querido RJ - conta, orgulhoso, o pai, que ensina a modalidade em frente ao quiosque Summer, na altura do Posto 9 do Recreio.

Manu Medeiros e o pai, Marcelo Meds (Arquivo pessoal)

A jovem atleta não vê a hora de defender as cores do estado na competição:



- Vou realizar um sonho. Vai ser muito legal, estamos treinando bastante para o torneio. A expectativa é grande - destaca Manu, que concilia os treinos com as aulas do sexto ano do Colégio Faria Brito, no Recreio, um de seus apoiadores. A atleta também tem apoio da Mormaii, Walter Coiffeur, Coluna Saudável e Mc Cain Brasil.

Apenas neste ano, a filha de Marcelo Meds conquistou o Mormaii Aloha Spirit, o Brasil Open e o Desafio Brasil x Chile (Follow the Beach).

Para fazer bonito também na Copa das Federações, Manu treina de 3 a 4 vezes por semana. Além do pai, os técnicos Douglas Babalu e Guilherme Abbott participam da formação da jovem atleta. Sua parceira na categoria sub-14, Valentina Dezan também é uma personagem importante na trajetória de Manu, que sonha em ser a número 1 do mundo.

O torneio em Fortaleza será disputado por equipes, com cada estado com seus representantes. E, além de Manu, o Rio de Janeiro terá como atletas Laura Courbassier, Romeo Villarinho, Maria Nascimento, Félix Bird e João Silveira.

As categorias da Copa das Federações de Beach Tennis:

Categoria Profissional

Categoria Amadora A

Categoria Amadora B

Categoria Amadora C

Categoria Amadora +40

Categoria Amadora +50

Categoria Amadora +60

Categoria Amadora Sub 12

Categoria Amadora Sub 14

Categoria Amadora Sub 16

Categoria Amadora Sub 18