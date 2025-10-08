menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Beach tennis: Jovem carioca realiza sonho na Copa das Federações

Manuela Medeiros defenderá o Rio de Janeiro na competição

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
11:41
Atualizado há 38 minutos

imagem cameraA carioca Manuela Medeiros, atleta do Beach Tennis (Divulgação)
De 18 a 21 de novembro, Fortaleza, mais precisamente o Aterro Praia de Iracema, será palco da Copa das Federações de Beach Tennis. Entre as centenas de atletas, divididos em 11 categorias, estará a carioca Manuela Medeiros, de 12 anos, que participa pela primeira vez da competição.

Número 1 do Rio de Janeiro nas categorias simples e mista sub-12, Manu é filha de Marcelo Meds, professor e precursor do beach tennnis no Recreio dos Bandeirantes. Os primeiros contatos da jovem com o esporte foram aos três anos de idade.

- Estou muito feliz pela Manuela, fazendo história na estreia como atleta da cat sub-12, representando nosso querido RJ - conta, orgulhoso, o pai, que ensina a modalidade em frente ao quiosque Summer, na altura do Posto 9 do Recreio.


Manu Medeiros e o pai, Marcelo Meds (Arquivo pessoal)

A jovem atleta não vê a hora de defender as cores do estado na competição:

- Vou realizar um sonho. Vai ser muito legal, estamos treinando bastante para o torneio. A expectativa é grande - destaca Manu, que concilia os treinos com as aulas do sexto ano do Colégio Faria Brito, no Recreio, um de seus apoiadores. A atleta também tem apoio da Mormaii, Walter Coiffeur, Coluna Saudável e Mc Cain Brasil.

Apenas neste ano, a filha de Marcelo Meds conquistou o Mormaii Aloha Spirit, o Brasil Open e o Desafio Brasil x Chile (Follow the Beach).

Para fazer bonito também na Copa das Federações, Manu treina de 3 a 4 vezes por semana. Além do pai, os técnicos Douglas Babalu e Guilherme Abbott participam da formação da jovem atleta. Sua parceira na categoria sub-14, Valentina Dezan também é uma personagem importante na trajetória de Manu, que sonha em ser a número 1 do mundo.

O torneio em Fortaleza será disputado por equipes, com cada estado com seus representantes. E, além de Manu, o Rio de Janeiro terá como atletas Laura Courbassier, Romeo Villarinho, Maria Nascimento, Félix Bird e João Silveira.

As categorias da Copa das Federações de Beach Tennis:

Categoria Profissional
Categoria Amadora A
Categoria Amadora B
Categoria Amadora C
Categoria Amadora +40
Categoria Amadora +50
Categoria Amadora +60
Categoria Amadora Sub 12
Categoria Amadora Sub 14
Categoria Amadora Sub 16
Categoria Amadora Sub 18


A carioca Manuela Medeiros, atleta de Beach Tennis, campeã do Brasil Open (Divulgação)

