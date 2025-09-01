Copa das Federações de Beach Tennis deve gerar R$ 35 mi e 7,5 mil empregos

A Copa das Federações de Beach Tennis 2025 será realizada em Fortaleza entre 18 e 22 de novembro, na avenida Beira-Mar. O torneio reúne todas as federações estaduais da modalidade e deve movimentar R$ 35 milhões na economia cearense, além de gerar cerca de 7,5 mil empregos diretos e indiretos durante o evento.

A competição deve atrair turistas nacionais e internacionais. A estrutura montada na Beira-Mar terá arena principal, quadras auxiliares, áreas de convivência e espaços para patrocinadores.

Com 38 quadras e mais de 20 mil metros quadrados de área, a edição de 2025 busca superar recordes anteriores em público e participação, consolidando o torneio no calendário nacional de beach tennis.

— A Copa das Federações é muito mais que uma ação esportiva. Ela é um grande motor de desenvolvimento econômico e social para a cidade, movimentando a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio local — afirma Thais Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT).

Sobre a Copa das Federações de Beach Tennis

É a maior competição por equipes do país, reunindo atletas que representam suas federações estaduais. Em formato coletivo, os Estados disputam entre si em diferentes categorias, somando pontos até a definição do campeão nacional. O torneio valoriza a integração esportiva, o espírito de equipe e o fortalecimento da modalidade em todo o Brasil.

A Copa das Federações de Beach Tennis é uma realização da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT). O evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de entidades do trade turístico local.