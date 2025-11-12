Torneio de Beach tennis terá premiação de mais de meio milhão de reais; confira

A elite do beach tennis mundial está reunida no Caribe. Começa nesta quinta-feira (13) e vai até o próximo domingo (16) o ITF Beach Tennis Sand Series de Aruba, uma das etapas mais prestigiadas do circuito mundial.

ITF Beach Tennis Sand Series de Aruba terá premiação total de US$ 125 mil (Foto: Divulgação)

O torneio é a principal atração do Aruba Open, evento que este ano distribuirá uma premiação recorde de US$ 125 mil (cerca de R$ 660 mil). Disputada na paradisíaca praia de Bushiri, a competição é também a última da temporada Sand Series, representando a chance derradeira para os atletas somarem pontos e garantirem classificação para o Tour Finals, que reunirá as melhores duplas do mundo em Brasília, de 29 de novembro a 6 de dezembro.

O Brasil, como de costume, chega como uma das grandes forças, com dezenas de atletas entre profissionais e amadores. O destaque é André Baran, atual número 3 do ranking mundial, que defende na ilha o bicampeonato conquistado nas edições de 2023 e 2024. A força do país se reflete nos rankings: são quatro atletas brasileiros no top-10 masculino e três no feminino.

Motivado, Baran busca o tricampeonato em um dos seus torneios favoritos.

— Desde que comecei a jogar profissionalmente, sempre foi um dos meus sonhos disputar o Sand Series de Aruba. Agora, ter a possibilidade de conquistar o terceiro título aqui me motiva muito. Aruba tornou-se um dos principais torneios do calendário e estamos com boa expectativa — afirma o brasileiro.

E a semana já começou vitoriosa para o país. Nos eventos prévios, a dupla Mauricio Mola e Rodrigo Schaefer venceu o Super Tie Braek Cup. O também brasileiro Felipe Loch foi vice-campeão, atuando ao lado do venezuelano Carlos Vignon.

O maior do calendário

O status do Aruba Open foi celebrado pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Iain Smith, Head de Beach Tênis da entidade, destacou a magnitude da etapa.

— O Aruba Open é o maior evento de beach tênis do nosso calendário, com mais de 1500 participantes. Neste ano, pela primeira vez o evento terá premiação de US$ 100 mil (R$ 527 mil) no Sand Series, tornando-se a quarta etapa do circuito a ter esse nível. Além disso, muitos times irão lutar por uma vaga no top 8 do ranking mundial — disse Smith.

Marc Kiezebrink, diretor do Aruba Open, complementou, ressaltando o orgulho da organização local pelo crescimento do evento.

— É um orgulho para nossa ilha chegar a esse patamar, com a maior premiação de todo o circuito. Isso reflete o crescimento que tivemos ao longo dos anos, saindo de um torneio local para uma etapa global, que se transformou em evento do calendário mundial — finaliza.