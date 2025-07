Ausências de peso abrem caminho para João Fonseca em Toronto

Masters 1000 do Canadá não contará com a presença de Jack Draper, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Djokovic. Com um vácuo deixado por quatro dos maiores nomes da atualidade, o torneio se torna um dos torneios mais abertos da temporada

O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz com os troféus de Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Porque o Big 3 e Jack Draper estão fora?

O número 1 do mundo e atual campeão, Jannik Sinner, desistiu do torneio para tratar uma lesão no cotovelo, sofrida durante sua campanha vitoriosa em Wimbledon.

Carlos Alcaraz, número 2, também está fora. Segundo o jornal Marca, o espanhol focará na preparação para o US Open e só retornará no Masters de Cincinnati.

Da mesma forma, Novak Djokovic (6º do ranking) alegou uma lesão na virilha para não participar do evento que já venceu quatro vezes. Por fim, o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, anunciou que uma lesão no braço o tirará de Toronto e Cincinnati.

João Fonseca como um dos favoritos ao título?

O brasileiro, número 1 do país e atual 48º do mundo, embarca para a disputa do Masters 1000 do Canadá, em Toronto, na próxima semana, e encontrará um cenário muito diferente. O torneio não contará com a presença do chamado "Big 3" da atualidade: o sérvio Novak Djokovic, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.

João Fonseca na partida contra o americano Jenson Brooksby em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Com a chave mais aberta, a possibilidade de avançar rodadas e somar pontos preciosos no ranking aumenta significativamente. Um bom desempenho em Toronto pode impulsionar o jovem brasileiro para um novo patamar no circuito.

O torneio que é realizado no Canadá continua sendo um dos torneios mais fortes do calendário e contará com a presença de outros gigantes do esporte. Nomes como Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev estarão presentes e entram como fortes candidatos ao título.

Quantos pontos Sinner e Alcaraz defendem até o final do ano?

Até o final da temporada, Sinner tem 6030 pontos a defender, enquanto Alcaraz terá pela frente 1060.

A primeira decisão de Slam entre os melhores do mundo aconteceu em 8 de junho, e o espanhol salvou nada menos que três match-points para conquistar o bicampeonato de Roland Garros. Foi a primeira vez na Era Aberta (desde 1969) que um tenista venceu uma decisão de Slam salvando tantos match-points.



Sinner se vingou do maior rival no último domingo (13), quando derrotou o vice-líder do ranking, de virada, por 3 sets a 1, conquistando Wimbledon pela primeira vez.