Quem é o italiano que pode passar João Fonseca no ranking

João Fonseca, que alcançou, na segunda-feira, o melhor ranking da carreira, o 48º lugar, já garantiu mais uma posição na próxima lista. E o brasileiro chegará ao 46º lugar, caso Luciano Darderi não conquiste, no domingo, o título do ATP 250 de Bastad, na Suécia. Neste sábado, em sua primeira vitória sobre um top 20 na carreira, o italiano (55º) desbancou o principal favorito, o argentino Francisco Cerundolo (20º), por 6/2, 3/6 e 7/6 (3).

Abaixo, a emoção de Darderi e sua equipe cPom a vitória deste sábado:

Por ora, o italiano já garantiu um salto de seis posições no ranking, assumindo o 49º lugar.



Domingo, em confronto inédito, Darderi decide o título contra o holandês Jesper de Jong, 106º, de 25 anos, algoz de outro argentino, Ugo Carabelli (vídeo abaixo).

Aos 23 anos, o italiano somava 15 vitórias e 17 derrotas na temporada, antes do torneio sueco. Em abril, em Marraquesh, no Marrocos, no saibro, Darderi venceu o segundo título da carreira. O primeiro foi em Córdoba, na Argentina, ano passado, no mesmo piso.

Já o holandês, que vai disputar a primeira final de ATP da carreira, somava 8 vitórias em 16 partidas em 2025, antes de Bastad.

O holandês Jesper de Jong está na final do ATP de Bastad

Neste sábado, Cerundolo esteve perto de igualar o número de vitórias de Carlos Alcaraz no saibro na temporada. O vice-líder do ranking tem 22 triunfos em 23 partidas na superfície, nesta temporada. Já o argentino tem 21 em 31 duelos até agora.



Os números da carreira de Darderi e de De Jong (Reprodução)

João Fonseca volta em Toronto

Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca retorna às quadras no Masters 1000 de Toronto, a partir do próximo dia 27.

O holandês Jesper de Jong saca na vitória sobre o argentino Camilo Ugo Carabelli em Bastad (Foto: Bjorn LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY / AFP)