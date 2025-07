Após alcançar, na segunda-feira, o melhor ranking da carreira, João Fonseca pode subir ainda mais na próxima atualização. Por ora, o número 1 do Brasil e 48 do mundo vai subindo mais duas posições.

continua após a publicidade



➡️ Imagens do título de Sinner contra Alcaraz em Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams



O argentino Camilo Carabelli (59º), que alcançou as semifinais do ATP 250 de Bastad, na Suécia, nesta sexta, é um dos que podem ultrapassar o brasileiro no ranking. Isso só não irá acontecer caso o tenista da Argentina perca, no sábado, para o holandês Jesper De Jong, 106º, algoz do compatriota Tallon Griekspoor, 29º, por 4/6 7/6 (7/3) e 6/3. Curiosamente, De Jong foi um dos algozes do brasileiro na temporada, na estreia do Challenger de Estoril, na única derrota do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em torneios desse nível em 2025.

João Fonseca também perderá uma posição caso o bósnio Damir Dzumhur ou o italiano Luciano Darderi seja campeão em Bastad.

João Fonseca volta em Toronto



Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca retorna às quadras no próximo dia 27 , no Masters 1000 de Toronto. O torneio terá uma chave principal recorde, com 96 inscritos, superando os 64 das edições anteriores.



continua após a publicidade

Até agora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, soma cinco vitórias em 10 partidas de Masters 1000. O único revés que sofreu na estreia nesse nível foi no último que disputou, no saibro de Roma, diante do húngaro Fabian Marozsan (61º). Naquela semana, o jovem carioca era o 65º melhor tenista do planeta. Hoje, ele é o 48º.



➡️ João Fonseca cresceu mais de 500% nas redes sociais