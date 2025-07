Vice de João Fonseca em Phoenix, Bublik conquista primeiro título no saibro

Derrotado pelo brasileiro João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, o tenista Alexander Bublik, do Cazaquistão, venceu o argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6/4, 4/6 e 6/3 na final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. O cazaque de 28 anos garantiu seu primeiro título em quadras de saibro neste domingo (20), ampliando para seis o número de troféus em sua carreira profissional.

O tenista, que era cabeça de chave número 2 do torneio, perdeu apenas um set durante toda a competição, justamente na decisão contra o argentino. A conquista confirma a boa adaptação de Bublik às quadras de terra batida, após ter alcançado as quartas de final em Roland Garros.

Título garante um salto no ranking

O título representa uma importante recuperação para o cazaque, que havia sido eliminado na primeira rodada de Wimbledon no início de julho, quando foi superado por Jaume Munar. Em sua campanha vitoriosa em Gstaad, Bublik venceu Alexander Shevchenko, Francisco Comesana, Arthur Cazaux antes de superar Cerúndolo na final.

O torneio foi disputado entre 14 e 20 de julho de 2025 nas tradicionais quadras de saibro da cidade suíça localizada nos Alpes. Com o resultado, Bublik saltará da 34ª para a 30ª posição no ranking mundial a partir de segunda-feira. Cerúndolo, apesar da derrota na decisão, subirá 28 posições, saindo da 109ª para a 81ª colocação.

Na cerimônia de premiação, Bublik comentou sobre a dificuldade da partida:

— Primeiramente, como eu disse na rede, isso não era tênis. Foi uma tortura completa.

O cazaque também elogiou o adversário:

— Já joguei contra os grandes nomes do esporte e é o meu sexto título, mas vou me lembrar desta final como uma das mais difíceis que já joguei. Então, bom trabalho para você e parabéns à sua equipe, foi muito bom.

Em sua primeira participação no torneio suíço, o tenista demonstrou entusiasmo com o local:

— Foi um verdadeiro prazer vir aqui. Mal posso esperar para voltar no ano que vem. Os lindos Alpes, aqui é um lugar incrível. Estou muito feliz por estar aqui como vencedor, mas mesmo se tivesse perdido na primeira rodada, a vista é incrível de qualquer maneira.