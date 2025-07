O gigante chileno Nicolas Jarry, de 2,01m, algoz de João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon, pode enfrentar outro brasileiro no ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, que começa nesta segunda-feira (21). Para isso, ele e o paranaense Thiago Wild terão que vencer duas partidas.

O primeiro desafio do número 2 do Brasil e 132º do ranking é o jovem alemão Justin Engel, de apenas 17 anos e 228º do mundo, em confronto inédito. Caso avance, Wild terá pela frente o quarto favorito do torneio, o experiente espanhol Roberto Bautista-Agut (54º e ex-top 9), de 37 anos.

Jarry (96º), por sua vez, convidado do torneio, vai debutar contra o holandês Botic van de Zandschulp (100º), também em duelo inédito. Quem avançar mede forças, na segunda rodada, com o argentino Tomas Etcheverry (58º e quinto favorito) ou o austríaco Filip Misolic (105º).

Aos 29 anos, o chileno, que começou a temporada como o 34º do mundo, pulou da 143ª posição para o 96º lugar, após ter alcançado as oitavas de final em Wimbledon. O algoz do chileno foi o anfitrião Cameron Norrie.

Thiago Monteiro tenta furar o quali

Neste domingo, às 6h (de Brasília), Thiago Monteiro (152º) tenta vaga na chave principal do torneio austríaco. Para isso, na final do qualifying, terá de derrotar o experiente argentino Facundo Bagnis (848º e ex-top 55), de 35 anos. Será mais um confronto inédito.

João Fonseca volta em Toronto

Após a derrota para Jarry em Wimbledon, João Fonseca retorna às quadras no Masters 1000 de Toronto, a partir do próximo dia 27. Será mais um torneio que o número 1 do Brasil e 48º do mundo disputa pela primeira vez em 2025.

