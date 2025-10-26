ATP confirma o melhor ranking da carreira de João Fonseca
Número 1 do Brasil chega, aos 19 anos, ao top 30
Cerca de oito horas após conquistar o segundo e mais importante título da carreira (em torneios ATP), João Fonseca teve confirmada sua nova colocação no ranking. O número 1 do Brasil é, aos 19 anos e dois meses, o novo 28º do mundo. Isso porque o triunfo no ATP 500 da Basileia rendeu ao carioca um salto de nada menos que 18 posições.
Para se ter uma ideia da nova façanha do brasileiro, apenas quatro outroso compatriotas, na história, alcançaram posição melhor do que a de João Fonseca, Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Fernando Meligeni e Thomaz Koch.
O duelo contra o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina foi o 40º em nível ATP em 2025, onde o jovem brasileiro chegou à 25ª vitória. Tirando essas partidas, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, soma 10 triunfos em 11 jogos de Challenger no ano (foi campeão em Canberra e Phoenix e caiu na estreia em Estoril).
Embora tenha sido a principal conquista na carreira até agora, o salto no ranking, deste domingo, não foi o maior do brasileiro em 2025. Em fevereiro, o título do ATP 250 de Buenos Aires rendeu ao carioca, então com 18 anos, um pulo de 31 posições. Naquela semana do torneio na capital argentina, João Fonseca era o 99º do mundo e, no dia 17 de fevereiro entrou no top 100, assumindo o 68º lugar.
João Fonseca segue para Paris
Com poucos pontos a defender até o final do ano, a tendência é de que o número 1 do Brasil ganhe ainda mais posições no ranking. Nesta segunda-feira, começa o Masters 1000 de Paris, onde João Fonseca vai estrear contra o canadense Denis Shapovalov, a quem ele derrotou nas quartas de final na Suíça.
A princípio, o torneio na capital francesa é o penúltimo do brasileiro em 2025. Depois, ele joga o ATP 250 de Metz ou de Atenas.
