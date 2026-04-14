João Fonseca faz passada incrível em Munique: veja vídeo
Brasileiro enfrenta o chileno Alejandro Tabilo na Alemanha
Em busca de uma vitória inédita na carreira, João Fonseca está reencontrando Alejandro Tabilo. O duelo dessa vez, contra o tenista canadense naturalizado chileno, é válido pela estreia do ATP 500 de Munique, na Alemanha, no saibro, onde o brasileiro joga pela primeira vez.
No primeiro set, sob um frio de oito graus, o número 1 do Brasil e 35 do mundo venceu um ponto incrível, ao conseguir uma passada de backhand de slice. Confira no vídeo abaixo:
No ponto abaixo, João Fonseca acerta um lob, e o rival ri:
Em fevereiro, na primeira partida do brasileiro no saibro em 2026, o chileno o derrotou, na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. Como se sabe, João Fonseca defendia o título do torneio. Em 2025, aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem do país a conquistar um torneio desse nível, ao levantar o troféu na capital argentina.
O outro triunfo do chileno sobre o número 1 do Brasil foi em Bucareste, em 2024, nas quartas de final, também no saibro, como em Buenos Aires.
João Fonseca pode reencontrar francês
Se avançar, João Fonseca vai reencontrar o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen. Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 100 de Monte Carlo.
No Principado, João Fonseca alcançou, pela primeira vez na carreira, as quartas de final de um torneio desse nível. O brasileiro, aso 19 anos, se tornou o mais jovem desde o recordista de título, o espanhol Rafael Nadal, em 2005, a chegar às quartas em Monte Carlo.
