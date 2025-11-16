Astro do Tênis brasileiro, Guga marca presença na final de Sinner e Alcaraz

Na tarde deste domingo (16), o brasileiro Gustavo Kuerten, mais conhecido como Guga, esteve presente na grande final do ATP Finals para prestigiar o confronto inédito no torneio entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, os números um e dois do mundo respectivamente.

Primeira vez de Carlos numa final de ATP Finals

Aos 22 anos, em sua terceira participação no torneio, o espanhol Carlos Alcaraz alcança sua primeira final do ATP Finals. O caminho até a decisão foi impecável: invicto na fase de grupos, superou Alex De Minaur (7º), Taylor Fritz (6º) e Lorenzo Musetti (9º). Na semifinal, no sábado (15), Alcaraz dominou o canadense Félix Auger-Aliassime (8º) com parciais de 6/2 e 6/4.

A final coloca frente a frente os dois maiores nomes da nova geração e protagonistas absolutos da temporada. Este será o sexto confronto entre Alcaraz e Sinner apenas em 2025, em uma rivalidade que já é considerada a maior do esporte. Nos cinco encontros anteriores este ano, o espanhol leva vantagem com quatro vitórias, incluindo finais épicas no US Open e em Roland Garros.

Jannik Sinner em casa

O italiano Jannik Sinner, atual campeão de 2024, joga em casa e conta com o apoio da torcida local para defender seu título. Sua campanha também foi forte, passando por Aliassime, Zverev e Shelton na fase de grupos. Na semi, Sinner eliminou Alex De Minaur com um placar de 7/5 e 6/2.

O número dois do mundo derrotou De Minaur na semifinal por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2 no último sábado (15) em Turim. Ele mantém aproveitamento de 100% contra o australiano, acumulando agora 13 vitórias em 13 confrontos diretos. Essa será sua terceira final consecutiva no torneio que reúne os melhores da temporada.

Em 2023, Sinner foi superado por Novak Djokovic na decisão, mas conquistou o título em 2024 ao vencer Taylor Fritz.