Aliassime faz história e desafia Alcaraz no ATP Finals; entenda

Número 8 do mundo, Felix Auger-Aliassime, de 25 anos, alcançou, nesta sexta-feira (14), pela primeira vez na carreira, as semifinais do ATP Finals de Turim, na Itáila, torneio que reúne os oito melhores da temporada. O feito veio com a vitória sobre o alemão Alexander Zverev (3º), por 6/4 e 7/6 (4), em 2h07m.

Sábado, o tenista canadense - que venceu três títulos no ano - vai desafiar ninguém menos do que o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, por uma vaga à final. Zverev (3º), por sua vez, encerra a temporada da ATP com apenas um título: em Munique, na Alemanha, no saibro.

Aliassime leva desvantagem contra Alcaraz

No confronto direto, a vantagem é do número 1 do mundo, que venceu quatro dos sete confrontos até aqui. Curiosamente, os dois ainda não se enfrentaram na atual temporada: o último embate foi na semifinal da Olimpíada de Paris, em 2024, vencida pelo espanhol, por duplo 6/1, no saibro de Roland Garros.

A outra semifinal, neste sábado, será entre o atual campeão, o anfitrião Jannik Sinner, e o australiano Alex De Minaur (7º). No confronto direto, são 12 vitórias para o número 2 do mundo.

