imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Sinner iguala feito de Djokovic, Federer e Lendl no ATP Finals; entenda

Italliano chegou às semifinais dos quatro Grand Slams e do ATP Finals

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
13:23
O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o americano Ben Shelton (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
imagem cameraO italiano Jannik Sinner na vitória sobre o americano Ben Shelton (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atual campeão do ATP Finals, Jannik Sinner, aos 24 anos, repetiu um feito do sérvio Novak Djokovic, do suíço Roger Federer e do americano Ivan Lendl ao garantir mais uma semifinal do torneio. Nesta sexta-feira (14), em Turim, o número 2 do mundo derrotou o americano Bem Shelton, por 6/3 e 7/6.

Bicampeão do Aberto da Austrália, vencedor de Wimbledon pela primeira vez e vice de Roland Garros do US Open, o italiano se tornou apenas o quarto, na história, a alcançar, no mínimo, as semifinais dos quatro Grand Slams e do ATP Finals, na mesma temporada. As únicas derrotas de Sinner, nos quatro principais torneios da temporada, foram para o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.

Djokovic alcançou essa proeza em 2012, 2013, 2015, 2021 e 2023, enquanto Federer fez o mesmo em 2005, 2006, 2007 e 2009, e Lendl, em 1987.

Sinner defende invencibilidade contra De Minaur

Nas semifinais, no sábado, o italiano enfrenta o australiano Alex De Minaur (7º), segundo colocado do Grupo Jimmy Connors. Já Alcaraz, líder dessa outra chave, vai enfrentar o vencedor do duelo, desta sexta-feira, entre o alemão Alexander Zverev e o canadense Felix Auger-Aliassime.

O número 1 da Itália e o principal tenista da Austrália já se enfrentaram 12 vezes, todos com vitórias de Sinner. A mais recente foi na semifinal de Viena, na Áustria, neste ano.

