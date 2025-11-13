Alcaraz iguala feitos históricos e se garante no topo no ATP Finals; entenda
Espanhol chega à 70ª vitória na temporada e ajuda australiano De Minaur
A duas vitórias de um título inédito, Carlos Alcaraz alcançou mais dois feitos nesta quinta-feira (13). Ao derrotar o anfitrião Lorenzo Musetti, por 6/4 e 6/1, no ATP Finals de Turim, o espanhol se garantiu no topo do ranking, independente da campanha na Itália. E, também, se tornou o mais jovem (22 anos e 188 dias) a vencer 70 partidas na mesma temporada desde o sérvio Novak Djokovic, em 2009 (aos 22 anos e 164 dias).
- Significa o mundo pra mim terminar como o primeiro. No início do ano eu via o número 1 muito longe, com Jannik (Sinner) ganhando quase todos os torneios. Mas, do meio da temporada para cá, coloquei como meta chegar lá, tive a chance de jogar um ótimo tênis em muitos torneios seguidos. E, nos últimos 3 e 4 torneios, a disputa foi muito acirrada com Jannik. Estou muito orgulhoso de mim e da minha equipe - disse o espanhol.
Desde o início do ranking, em 1973, Alcaraz também se tornou apenas o segundo mais jovem a garantir o topo do ranking por mais de uma temporada, antes de completar 23 anos. O outro foi o australiano Lleyton Hewitt. Em 2022, aos 19 anos, o espanhol se tornou o mais jovem a terminar uma temporada no topo do ranking.
O triunfo desta quinta também beneficiou Alex De Minaur, que, mais cedo, eliminou o americano Taylor Fritz e avançou em segundo do Grupo Jimmy Connors. Sábado, o tenista nascido em Sydney, na Austrália, enfrenta o vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, enquanto Alcaraz aguarda a definição do segundo lugar do Grupo Bjorn Borg, que sai do confronto, de sexta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), entre o alemão Alexander Zverev (3º) e o canadense Felix Auger-Aliassime (8º). No confronto direto, são seis vitórias do tenista da Alemanha, em nove duelos até aqui.
Oito títulos de Alcaraz em 2025
Com 70 vitórias em 78 jogos em 2025, o líder do ranking está em busca do nono troféu na temporada e o 25º na carreira. Até aqui, os destaques são os dois de Grand Slams, em Roland Garros e Wimbledon. O espanhol também venceu três Masters 1000 (Monte Carlo, Roma e Cincinnati), além de três ATP's 500, em Roterdã, Queen's Club e Tóquio.
Em número de títulos, é o melhor ano do número 1 do mundo.
