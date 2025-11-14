Sinner atropela e confirma semifinal contra De Minaur no ATP Finals
O italiano venceu todas as suas partidas na fase de grupos
Jannik Sinner venceu o americano Ben Shelton por 6/3 e 7/6 na última rodada da fase de grupos do ATP Finals, em Turim, na Itália. O número dois do mundo jogou sem pressão, visto que já havia vencido todas as partidas anteriores e garantido a classificação para as semifinais do torneio.
Agora, Sinner enfrenta o australiano Alex de Minaur, sétimo no ranking ATP, neste sábado (15), em horário a ser definido. Do outro lado da chave, Carlos Alcaraz também já está classificado, e a expectativa de uma final entre o número um e o número dois do mundo é alta.
Como foi o jogo
Logo no primeiro set, Sinner começou impondo o ritmo e quebrando o serviço do americano, mostrando agressividade até nas devoluções de saque. Ao longo da partida, Shelton foi se soltando e teve uma chance de quebra, mas não foi o suficiente para impedir que o italiano confirmasse o set em 6/3, em 39 minutos.
O segundo set começou mais equilibrado, com ambos os tenistas confirmando seus serviços. Após receber um saque forte de Sinner, a devolução de Shelton acabou batendo no telão do teto do ginásio, algo incomum em partidas de tênis. O americano manteve o alto nível, mas também não conseguiu superar o italiano, o segundo melhor do mundo.
