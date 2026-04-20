Após fazer João Fonseca se despedir do ATP 500 de Munique nas quartas de final, o americano Ben Shelton confirmou o favoritismo e conquistou o título do torneio neste domingo (19). O número 6 do mundo derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), em 1h31min de jogo.

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Após vencer, o norte-americano destacou seu desempenho no saibro este ano, projetando caminhos avançados na rodada europeia.

— Tenho grandes expectativas este ano no saibro. Sinto que sou melhor nesta superfície a cada ano e, pouco a pouco, está se tornando um dos meus pisos favoritos para competir.

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Conquista após o "quase" em 2025

A conquista em solo alemão marca o quinto troféu da carreira de Shelton e o segundo em 2026. Mais do que isso, representa uma revanche pessoal: em 2025, o americano havia batido na trave ao perder a final para Alexander Zverev. Desta vez, ele não deixou o troféu escapar, reafirmando sua boa fase técnica e mental.

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Na grande decisão, Shelton impôs um início avassalador ao quebrar o serviço de Cobolli nos dois primeiros games e abrir 4 a 0 rapidamente, suportando a resistência do italiano que salvou oito set points antes de ceder a primeira parcial.

O equilíbrio prevaleceu no segundo set até o empate em 5/5, momento em que o peso da decisão recaiu sobre Cobolli; uma dupla falta crucial do italiano no 11º game entregou a quebra decisiva para o americano, que não vacilou ao sacar para confirmar a vitória.

— Entrei em quadra jogando em um nível muito alto, algo que já fiz antes contra ele. O mais difícil é manter esse nível quando ele eleva o seu. Consegui fazer isso no segundo set e joguei um tênis excelente. Estou feliz com meu desempenho no torneio. Fui melhorando ao longo da semana e estou satisfeito com o trabalho que eu e a equipe realizamos.

Ben Shelton beija o troféu após vencer Flavio Cobolli na final do ATP de Munique, na Alemanha. (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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