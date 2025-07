Algoz de João Fonseca bate recorde de aces, mas cai em Wimbledon

Depois de derrotar João Fonseca na terceira rodada, Nicolas Jarry fez outra grande partida, neste domingo, em Wimbledon. Mas, apesar de seus 46 aces no duelo, o chileno (143º do mundo e ex-16, de 29 anos) foi superado pelo anfitrião Cameron Norrie (61º, ex-top 10), por 6/3, 7/6 (4), 6/7 (9), 6/7 (5) e 6/3, numa batalha de 4h27m. O gigante nascido em Santiago, de 2,01m, chegou a salvar match-point no terceiro set.



continua após a publicidade

➡️ Com Sabalenka, imagens deste domingo em Wimbledon



➡️ Com Djokovic e Sinner, imagens deste sábado em Wimbledon

➡️ Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

➡️ Americano fecha jogo em 1 minuto em Wimbledon; vídeo



Com os 46 deste domingo, Jarry estabeleceu novo recorde do tênis chileno em qualquer partida de ATP, incluindo os Grand Slams. O recorde anterior foram 37, na primeira rodada de Gstaad, na Suíça, em 2022, também uma proeza do algoz de João Fonseca.





Até este domingo, Jarry havia feito 65 aces em três jogos, 25 deles contra João Fonseca, e só estava atrás do americano Taylor Fritz (73) nesse quesito. Agora, o chileno, de 29 anos, chegou aos 111. As oitavas de final em Londres foi a melhor campanha de Jarry até agora na carreira.

continua após a publicidade

No final do jogo, Jarry e Norrie chegaram a discutir. Confira abaixo:





Curiosamente, Fritz, o vice-líder de aces em Londres, foi o último algoz de João Fonseca antes de Wimbledon: nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



Nas quartas de final, Norrie - semifinalista em 2022, em seu melhor resultado em Slams - enfrenta o bicampeão espanhol Carlos Alcaraz ou o russo Andrey Rublev.

Aos 29 anos e 312 dias, o britânico se tornou o terceiro mais velho de seu país a alcançar as quartas de final do torneio, atrás apenas de Andy Murray (2017) e de Roger Taylor (1973).

continua após a publicidade

João Fonseca garantido no top 50



A boa campanha em Wimbledon já garantiu, ao número 1 do Brasil, a inédita entrada no top 50, aos 18 anos. Atualmente, o número 1 do país é o 54º, e o ranking será atualizado no próximo dia 13.

O brasileiro volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27.

O chileno Nicolas Jarry devolve a bola na derrota para o britânico Cameron Norrie (Foto: Glyn KIRK / AFP)