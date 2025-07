A temporada atual, a primeira em que Jannik Sinner e Carlos Alcaraz decidiram Grand Slams, pode ter uma reta final com disputa pelo topo do ranking. Isso porque o italiano defende 3.200 pontos até o final do US Open, enquanto o espanhol tem apenas 60. Hoje, os dois têm, respectivamente, 12,030 e 8,600 pontos.

Os 3,200 pontos que o líder do ranking defende até o término do torneio em Nova York estão divididos da seguinte forma: 200 pelas quartas de final do Masters 1000 do Canadá, que começa no dia 27, 1000 do Masters de Cincinnati, que começa na sequência do torneio em Toronto, além dos 2000 pelo título do US Open do ano passado.



Alcaraz, por sua vez, caiu na estreia de Cincinnati ano passado (10 pontos) e na segunda rodada do US Open (50). Na semana do Masters 1000 canadense de 2024, o espanhol foi vice-campeão olímpico, em Roland Garros, perdendo o ouro para o sérvio Novak Djokovic. Como se sabe, o tênis nas Olimpíadas não dá pontos no ranking.

Quantos pontos Sinner e Alcaraz defendem até o final do ano



Até o final da temporada, Sinner tem 6030 pontos a defender, enquanto Alcaraz terá pela frente 1060.

A primeira decisão de Slam entre os melhores do mundo aconteceu em 8 de junho, e o espanhol salvou nada menos que três match-points para conquistar o bicampeonato de Roland Garros. Foi a primeira vez na Era Aberta (desde 1969) que um tenista venceu uma decisão de Slam salvando tantos match-points.



Sinner se vingou do maior rival no último domingo (13), quando derrotou o vice-líder do ranking, de virada, por 3 sets a 1, conquistando Wimbledon pela primeira vez.

Comparativo dos grandes títulos de Sinner e Alcaraz na carreira (Divulgação/ATP)