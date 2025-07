Em janeiro de 2025, uma vitória sobre Thiago Tirante, na final do qualifying do Aberto da Austrália, garantiu a João Fonseca a participação em seu primeiro Grand Slam como profissional. Pois, nesta terça-feira (15), no saibro, o tenista argentino (118º do mundo, de 24 anos) venceu um dos pontos mais espetaculares da semana.

O incrível ponto foi protagonizado pelo argentino na vitória por 6/2 e 7/6 sobre o bósnio Nerman Fatic (245º), na estreia do Challenger de San Marino, no saibro.



Na jogada, Tirante pega uma curta (muito bem aplicada, por sinal), volta para o fundo da quadra, tenta o lob e, no contra-ataque, acerta uma passada de enormes dificuldade e precisão. Até o rival aplaudiu o ponto:



Segundo favorito do torneio, Tirante enfrenta, nas oitavas de final, o italinao Federico Cina (243º).



Em 2024, o tenista da Argentina superou o número 1 do Brasil na estreia do ATP 250 de Santiago, no Chile, por 7/5 e 7/6.

Já no último dia 9 de janeiro, logo após eliminar o argentino na final do qualy de Melbourne, João Fonseca conquistou a mairo vitória da carreira até aqui, sobre o russo Andrey Rublev, então nono do mundo (vídeo abaixo).



Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, que no próximo dia 27. Disputado até o ano passado com uma chave de 64 tenistas, o torneio, dessa vez, terá 96. E, ao todo, serão 12 dias de disputa, em vez de 10.



Enquanto a primeira rodada acontece nos dias 27 e 28, os principais favoritos, como o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, números 1 e 2 do mundo, estreiam a partir do dia 29.



- Com mais jogadores e rodadas, o público verá a melhor edição até hoje. Vale destacar que a temporada atual já nos presenteou com momentos empolgantes da história dos Masters 1000 e Grand Slams, e Toronto está pronto para ser o centro das atenções - explica o diretor do torneio canadense, Karl Hale.

Toronto será o terceiro Masters 1000 em quadra rápida que o brasileiro vai disputar na temporada. Em Indian Wells, João Fonseca eliminou Jacob Fearnley na estreia e perdeu, na rodada seguinte, para outro britânico, o campeão Jack Draper. Também em março, o número 1 do Brasil protagonizou seu maior feito nesse nível de torneio, alcançando a terceira rodada de Miami, só perdendo para o australiano Alex De Minaur (11º). Antes, ele derrotou o anfitrião Learner Tien e o francês Ugo Humbert.





