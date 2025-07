João Fonseca entrou no top 50 mais jovem que Sinner; veja lista

Na segunda-feira, João Fonseca, aos 18 anos e 327 dias, se tornou o terceiro mais jovem nascido no século XXI a entrar no top 50 da ATP. Como se sabe, o número 1 do Brasil subiu seis posições com a campanha em Wimbledon e é o novo 48º do mundo.





➡️ Imagens do título de Sinner contra Alcaraz em Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams

O feito do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, do Itanhangá Golf Club, é maior até do que o de Jannik Sinner. Afinal, o italiano, líder do ranking, bicampeão do Aberto da Austrália e vencedor de Wimbledon, tinha 19 anos e 57 dias quando entrou para o top 50.



Entre os nascidos neste século que fazem parte desse seleto grupo, João Fonseca só está atrás do espanhol Carlos Alcaraz e do canadense Feliz Auger-Aliassime.



João Fonseca vai estrear em Toronto

Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca terá como próximo desafio o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, a partir de 27 de julho .

continua após a publicidade

Do 727º lugar ao top 50 em 1 ano e meio



Hoje 48º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no início de 2024, era apenas o 727º do mundo, aos 17 anos.



Um divisor de águas na trajetória de João Fonseca, na temporada passada, foi o Rio Open, para o qual foi convidado pelo segundo ano seguido. Em 2024, foi lá, no Jockey Club, que o jovem carioca, então 655º do planeta, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils (20º) e o chileno Christian Garin (88º). O jovem carioca terminou aquela campanha na 343ª posição no ranking.



Na temporada atual, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira debutou como o 113º do ranking.



➡️ João Fonseca cresceu mais de 500% nas redes sociais