Torcedor do Real Madrid, Alcaraz participa de premiação com Messi na Flórida; vídeo
Líder do ranknig e craque da seleção se encontraram na final Conferência Leste da MLS Cup
Líder do ranking mundial do tênis, Carlos Alcaraz é fã de futebol. Ilustre torcedor do Real Madrid, o espanhol costuma demonstrar sua paixão pelo futebol nas redes sociais. E, no sábado, o dono de seis Grand Slams prestigiou a goleada do Inter Miami por 5 a 1 sobre o New York City FC, pela final da Conferência Leste da MLS Cup, em Fort Lauderdale, na Flódia.
Alcaraz, antes mesmo de a bola rolar, foi presenteado com uma camisa 99 do Inter Miami. Ao término do jogo, o tenista espanhol entrou no gramado com o troféu, participou da premiação e cumprimentou o craque Lionel Messi.
No domingo, o melhor tenista da atualidade acompanhou uma partida de futebol americano, no mesmo palco do Masters 1000 de Miami, onde venceu o primeiro de seus títulos desse nível. E ganhou mais uma camisa personalizada:
Alcaraz enfrenta João Fonseca na segunda-feira
Na próxima segunda (8), o número 1 do mundo enfrenta o brasileiro João Fonseca, em Miami, pela primeira vez na carreira, em partida-exibição. Um dia antes, no entanto, Alcaraz enfrenta o anfitrião Frances Tiafoe, em New Jersey, também nos EUA.
