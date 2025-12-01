menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Torcedor do Real Madrid, Alcaraz participa de premiação com Messi na Flórida; vídeo

Líder do ranknig e craque da seleção se encontraram na final Conferência Leste da MLS Cup

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
11:57
Alcaraz e Messi se encontram em premiação da MLS (Divulgação)
imagem cameraAlcaraz e Messi se encontram em premiação da MLS (Divulgação)
Líder do ranking mundial do tênis, Carlos Alcaraz é fã de futebol. Ilustre torcedor do Real Madrid, o espanhol costuma demonstrar sua paixão pelo futebol nas redes sociais. E, no sábado, o dono de seis Grand Slams prestigiou a goleada do Inter Miami por 5 a 1 sobre o New York City FC, pela final da Conferência Leste da MLS Cup, em Fort Lauderdale, na Flódia.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial


Alcaraz, antes mesmo de a bola rolar, foi presenteado com uma camisa 99 do Inter Miami. Ao término do jogo, o tenista espanhol entrou no gramado com o troféu, participou da premiação e cumprimentou o craque Lionel Messi.

➡️Vídeo: Técnico de João Fonseca promove clínicas e arrecada doações para cadeirantes
➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?
➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

No domingo, o melhor tenista da atualidade acompanhou uma partida de futebol americano, no mesmo palco do Masters 1000 de Miami, onde venceu o primeiro de seus títulos desse nível. E ganhou mais uma camisa personalizada:

Alcaraz enfrenta João Fonseca na segunda-feira

Na próxima segunda (8), o número 1 do mundo enfrenta o brasileiro João Fonseca, em Miami, pela primeira vez na carreira, em partida-exibição. Um dia antes, no entanto, Alcaraz enfrenta o anfitrião Frances Tiafoe, em New Jersey, também nos EUA.

Messi comemora mais um título pelo Inter Miami (Divulgação)
Messi comemora mais um título pelo Inter Miami (Divulgação)

