Perda significativa para o torneio. Após vencer mais uma final na carreira no ATP 250 de Atenas, Novak Djokovic anunciou que vai abrir mão de disputar o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Em suas redes sociais, o sérvio disse que o motivo da desistência é uma "lesão persistente". Com a saída de Nole, quem assume a vaga é Lorenzo Musetti.

— Estava muito ansioso para competir em Turim e dar o meu melhor, mas depois da final de hoje em Atenas, lamento informar que preciso desistir devido a uma lesão persistente. Peço sinceras desculpas aos fãs que esperavam me ver jogar e o apoio de vocês significa muito. Desejo a todos os jogadores um torneio incrível e mal posso esperar para estar de volta à quadra com vocês em breve — escreveu Nole em seu Instagram.

Nono colocado no ranking da ATP, Musetti precisava vencer Djokovic na decisão em Atenas para ultrapassar Felix Auger-Aliassime na disputa pela última vaga. Porém, com a desistência do sérvio por conta de uma lesão no ombro, o italiano entra no grupo Jimmy Connors, que já conta com Carlos Alcaraz, Alex de Minaur e Taylor Fritz. Com isso, o cazaque Alexander Bublik se torna o primeiro reserva, em caso de outra desistência.

Novak Djokovic foi campeão do ATP 250 de Atenas (Foto: Costas Baltas/Anadolu/AFP)

Aos 38 anos, Novak Djokovic convive com algumas lesões constantes na carreira. Não à toa, este é o segundo ano consecutivo em que abre mão de competir no ATP Finals — e apenas a terceira vez na carreira que o torneio não terá a presença do tenista. Além disso, o sérvio é o recordista de títulos do Finals, com sete taças levantadas.

Djokovic é campeão em Atenas

Com a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, Nole alcançou o 101ª título na longeva carreira. O tenista, inclusive, entrou para um seleto grupo de nomes com mais de 100 troféus na carreira, que conta com Roger Federer (103 taças) e Jimmy Connors (109 títulos). O sérvio alcançou o trio centenário em maio, quando conquistou o ATP 250 de Genebra.