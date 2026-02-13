João Fonseca faz o primeiro treino no Rio Open; veja vídeo
Número 1 do Brasil busca a primeira vitória na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Em busca de recuperar o rtimo e da primeira vitória na temporada, João Fonseca não tem tempo a perder. Dois dias após a derrota na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, onde defendia o título, o número 1 do Brasil e 33 do mundo fez o primeiro treino no Rio Open, nesta sexta-feira (13). A chave principal do torneio no Jockey Club começa na segunda-feira (16), e o anfitrião será o terceiro mais bem ranqueado.
Relacionadas
➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Nos primeiros 20 minutos do treino desta sexta, o número 1 do Brasil fez exercícios físicos. Em seguida, foi para o bate-bola.
Antes da derrota para o chileno Alejandro Tabilo (71º), na capital argentina, o brasileiro caíra na abertura do Australian Open, diante do americano Eliot Spizzirri (85º).
João Fonseca em sua quarta participação
Será a quarta participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no maior torneio da América do Sul. Em 2023, aos 16 anos e então apenas o 827º do mundo, o anfitrião parou na primeira rodada, diante do sérvio Alex Molcan (54º). Na temporada seguinte, porém, foi no evento no Jockey Club que o brasileiro venceu suas duas primeiras partidas de ATP na carreira: contra o francês Arthur Fils (36º) e o chileno (e campeão de 2020) Cristian Garin (88º). Naquela semana, o brasileiro era o 655º do ranking.
Já no ano passado, dois dias após conquistar o título na capital argentina, o primeiro de seus dois ATP's até agora, o anfitrião, já como o 68º melhor do planeta, perdeu na estreia do Jockey Club, para o francês Alexandre Muller (60º).
+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias