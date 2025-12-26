Filho de ex-número 1 do mundo tem desafio no Aberto da Austrália; entenda

Desde a criação do ranking mundial da ATP, em 1973, apenas 29 tenistas chegaram ao topo do ranking. Um deles foi o australiano Lleyton Hewitt, cujo filho Cruz, de 17 anos, tenta seguir os passos do pai. Pois, a partir do próximo dia 12, o anfitrião é o mais jovem a disputar o qualifying do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2026.

Atual 734 do mundo, Cruz, graças a um convite da organização, será um dos 12 tenistas da casa no classificatório do torneio. Os outros são Jordan Thompson, Bernard Tomic, Alex Bolt, Jason Kubler, James McCabe, Dane Sweeny, Edward Winter, Pavle Marinkov, Li Tu, Moerani Bouzige e Philip Sekulic.

Na Austrália, a primeira participação no quali de Slam

Ainda em busca da primeira vitória em ATP's, o filho de Lleyton Hewitt, profissional desde o ano passado, também foi convidado ao qualifying do Aberto da Austrália em 2025, uma experiência inédita, em Slams, entre os profissionais. Na ocasião, ele acabou superado, na rodada inicial, pelo georgiano Nikoloz Basilashvili (206º), por 6/1 e 6/4.

Durante toda a temporada atual, Cruz se dividiu entre os Challengers e Futures. O jovem australiano iniciou a temporada como o 1263º do mundo e alcançou um salto de 529 posições até a colocação atual. Em novembro, o herdeiro de Hewitt atingiu seu melhor posto (722º).

Nas duplas, em novembro, o pai famoso saiu da aposentadoria para jogar o Challenger de Sydney ao lado do filho (vídeo abaixo). Os dois venceram a estreia, contra os compatriotas Hayden Jones e Pavle Marinkov (6/1 e 6/0), mas perderam em seguida para Calum Puttergil e Dane Sweeny, por 7/5 e 6/4. Na semana seguinte, os dois caíram na estreia do Challenger em Playford, também na Austrália.

Independente de como será o desempenho no sempre forte qualifying do Aberto da Austrália, Cruz tem uma enorme inspiração em casa. Afinal, Lleyton, desde o lançamento do ranking, foi o décimo que mais tempo ficou no topo, durante 80 semanas.

Mais semanas no topo do ranking:

1- Novak Djokovic - 428

2- Roger Federer - 310

3- Pete Sampras - 286

4- Ivan Lendl - 270

5- Jimmy Connors - 268

6- Rafael Nadal - 209

7-John McEnroe - 170

8-Bjorn Borg 109

9- Andre Agassi - 101

10- Lleyton Hewitt - 80