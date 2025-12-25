Pouco mais de dois meses após romper o tendão, ex-top 4 volta a treinar; vídeo

Os fãs de Holger Rune ganharam um belo presente de Natal. Pouco mais de dois meses após passar por uma cirurgia, em 21 de outubro, no Tendão de Aquiles, que foi rompido, o dinamarquês, de 22 anos, ex-top 4 e atual 15 do mundo, mostrou sua volta aos treinos.

Abaixo, a imagem de alívio para os fãs, que foi publicada na quarta-feira:

Nas últimas semanas, o ex-top 10 vinha postando imagens, nas redes sociais, de sua reabilitação. Em uma delas, oito dias após a cirurgia, o tenista aparecia sentado em uma quadra (para não forçar o operado pé esquerdo), devolvendo a bolinha (vídeo abaixo).

O tenista da Dinamarca se lesionou na semifinal do ATP 250 de Estocolmo, no dia 18 de outubro, diante do francês Ugo Humbert. Abaixo, o momento da lesão:

Abaixo, a imagem do

Volta deve ser após o Aberto da Austrália

Em 2025, Rune somou 36 vitórias em 58 jogos, com destaque para um título, no ATP 500 de Barcelona, no saibro, quando derrotou, na decisão, um lesionado espanhol Carlos Alcaraz, em abril.



Um mês antes do título na Espanha, o dinamarquês perdeu a final do Masters 1000 de Indian Wells para o britânico Jack Draper.

Apesar de todo o esforço do ex-número 4 do mundo na recuperação, a volta aos torneios, muito provavelmente, será após o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2026, que começa no próximo dia 18.

Em 2025, Hune venceu três partidas no torneio em Melbourne, perdendo apenas nas oitavas de final para o bicampeão, o italiano Jannik Sinner.