Público precisa se preparar para instabilidade climática no Rio Open

Quem acompanha o Rio Open nos últimos anos sabe que a semana de competição costuma ser marcada por muito sol e chuva. Por esse motivo, os fãs presentes no Jockey Club Brasileiro precisarão estar preparados para qualquer mudança climática entre os dias 14 e 22 de fevereiro. O Lance!, então, preparou um guia completo para os torcedores.

O Rio Open é um torneio da categoria ATP 500 disputado anualmente no Rio de Janeiro, em quadras de saibro, e faz parte do calendário oficial do circuito masculino profissional. Criado em 2014, o evento reúne tenistas do ranking mundial e distribui pontos importantes para a temporada, além de integrar a gira sul-americana de saibro.

Assim como a maioria dos eventos de grande porte, não será permitida a entrada de guarda-chuva no torneio. Por isso, é aconselhado a compra de uma capa de chuva em caso de previsão de fortes precipitações.

A intenso calor também se torna outro ponto de atenção aos torcedores nesta época do ano. Para garantir a boa hidratação do público, o evento permite a entrada de água para consumo próprio, seja em garrafa lacrada sem identificação de marca ou em recipiente reutilizável. Vale destacar, no entanto, que a organização pode inspecionar os itens para verificar a presença de substâncias proibidas.

Como fica a previsão do tempo durante o Rio Open?

O fim de semana abre com tempo firme e calor intenso no Rio de Janeiro, mas a previsão indica virada no padrão climático ao longo da semana, com grande instabilidade e retorno das chuvas a partir de terça-feira (17). No sábado (14), o sol predomina e os termômetros podem chegar a 37 °C, sem expectativa de precipitação. Nos dois dias seguintes, o cenário segue seco, com muitas nuvens e máximas entre 31 °C e 32 °C.

A mudança ocorre na terça (17), quando pancadas de chuva com trovoadas voltam a aparecer, principalmente entre a tarde e a noite. A instabilidade se mantém nos próximos dias. Entre quarta (18) e sábado (21), o sol ainda surge entre nuvens, mas há previsão de chuvas rápidas em diferentes períodos do dia, com temperaturas máximas variando de 27 °C a 30 °C.

O ponto mais crítico está previsto para domingo (22), dia da grande final do Rio Open, com acumulado elevado de chuva e possibilidade de temporal à tarde, seguido de noite chuvosa. As temperaturas caem e não devem passar de 26 °C.

Em caso de muita chuva, posso pedir reembolso?

Em sua política para condições climáticas adversas, o Rio Open estabelece que não há reembolso do ingresso se já tiver ocorrido ao menos uma hora de atividades, contínuas ou não, antes da interrupção. Quando houver direito a troca ou devolução de valores, o espectador deve obrigatoriamente apresentar o ingresso original.

Torneio de nível ATP 500, Rio Open é o maior da América do Sul (Foto: Vans Bumbeers/Rio Open)

