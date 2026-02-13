Rio Open 2026: saiba como se livrar do trânsito do Carnaval

Não é a primeira vez que o Rio Open acontece no mesmo período do Carnaval. A coincidência pode favorecer a presença de turistas na cidade durante o torneio, mas também traz impactos diretos na rotina da população. O feriado, um dos maiores do país, altera a dinâmica do transporte e do trânsito na capital carioca.

O Rio Open é um torneio da categoria ATP 500 disputado anualmente no Rio de Janeiro, em quadras de saibro, e faz parte do calendário oficial do circuito masculino profissional. Criado em 2014, o evento reúne tenistas do ranking mundial e distribui pontos importantes para a temporada, além de integrar a gira sul-americana de saibro.

Onde fica o Rio Open e como chegar?

O Jockey Club Brasileiro fica na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Jardim Botânico. Para quem vai de metrô, as estações mais próximas são Antero de Quental e Jardim de Alah, na Linha 1. Como não há parada a curta distância de caminhada, o trajeto costuma ser completado com ônibus, táxi ou carro por aplicativo até a Gávea.

Já o acesso por ônibus é direto para o entorno da Praça Santos Dumont, a poucos minutos a pé do local do evento. Diversas linhas ligam a região ao centro e a outros bairros da cidade, embora o trânsito costume ficar mais carregado em dias de grande movimento.

Mapa do Jockey Clube Brasileiro, local do Rio Open (Foto: Reprodução)

Mas e o carnaval?

A edição de 2026 do Rio Open começará no dia 14 de fevereiro — sábado de Carnaval — e tem a final agendada para o dia 22. Em meio às festividades, três blocos acontecerão no bairro onde o torneio será realizado. Veja os detalhes abaixo:

Sábado, 14 de fevereiro

Escangalha

Onde: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico

Concentração: 8h

Segunda-feira, 16 de fevereiro

A Rocha da Gávea

Onde: Rua Jardim Botânico, 733 – Lagoa

Concentração: 9h

Terça-feira, 17 de fevereiro

Vagalume, O Verde

Onde: Rua Jardim Botânico com Pacheco Leão – Jardim Botânico

Concentração: 8h

Embora sejam poucos no Jardim Botânico, diversos outros blocos desfilarão na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por isso, é aconselhável que os torcedores que acompanharão o evento no Jockey Club pesquisem com antecedência o trajeto a ser feito.

