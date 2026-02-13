João Fonseca anuncia dupla no Rio Open com Marcelo Melo
O torneio acontece entre o dia 16 e 22 de fevereiro, no Jockey Club
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca, de 19 anos, e Marcelo Melo, de 42, formam a quarta dupla 100% brasileira confirmada no Rio Open. Embora ambos tenham integrado a equipe do Brasil na Copa Davis no ano passado, esta será a primeira vez que jogam juntos, entrando diretamente na chave principal.
Relacionadas
Além da parceria que mescla juventude e experiência, o Brasil contará com: Marcelo Zormann e Felipe Meligeni, Rafael Matos e Orlando Luz, e Marcelo Demoliner e Fernando Romboli. Já a dupla formada por Guto Miguel e Gustavo Heide disputará o qualifying em busca de uma vaga no torneio principal.
O sorteio que define as chaves para o Rio Open acontece neste sábado, às 13h30 (de Brasília) e a primeira rodada já começa na segunda-feira (16).
➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Bia Haddad encerra parceria com o técnico Rafael Paciaroni
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte na vitória de João Fonseca
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
João Fonseca lidera quarteto brasileiro na chave principal na disputa simples
Quatro brasileiros estão garantidos na chave principal na disputa do simples do Rio Open. O número 1 do Brasil e 33 do mundo terá a companhia do paulista Gustavo Heide (257º, de 23 anos), do pernambucano João Lucas Reis (207º, de 25) e do caçula goiano Guto Miguel (1586º, de 16 anos).
Já no qualifying, que começa no sábado, três brasileiros tentarão a vaga na chave principal: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin e Igor Marcondes.
- Matéria
- Mais Notícias