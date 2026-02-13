menu hamburguer
Tênis

João Fonseca anuncia dupla no Rio Open com Marcelo Melo

O torneio acontece entre o dia 16 e 22 de fevereiro, no Jockey Club

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 13/02/2026
13:15
João Fonseca em treino no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca treino no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

João Fonseca, de 19 anos, e Marcelo Melo, de 42, formam a quarta dupla 100% brasileira confirmada no Rio Open. Embora ambos tenham integrado a equipe do Brasil na Copa Davis no ano passado, esta será a primeira vez que jogam juntos, entrando diretamente na chave principal.

Além da parceria que mescla juventude e experiência, o Brasil contará com: Marcelo Zormann e Felipe Meligeni, Rafael Matos e Orlando Luz, e Marcelo Demoliner e Fernando Romboli. Já a dupla formada por Guto Miguel e Gustavo Heide disputará o qualifying em busca de uma vaga no torneio principal.

O sorteio que define as chaves para o Rio Open acontece neste sábado, às 13h30 (de Brasília) e a primeira rodada já começa na segunda-feira (16).

joao-fonseca-marcelo-melo
João Fonseca e Marcelo Melo formam dupla no Rio Open (Fotos: AFP e Divulgação/Asics)

João Fonseca lidera quarteto brasileiro na chave principal na disputa simples

Quatro brasileiros estão garantidos na chave principal na disputa do simples do Rio Open. O número 1 do Brasil e 33 do mundo terá a companhia do paulista Gustavo Heide (257º, de 23 anos), do pernambucano João Lucas Reis (207º, de 25) e do caçula goiano Guto Miguel (1586º, de 16 anos).

Já no qualifying, que começa no sábado, três brasileiros tentarão a vaga na chave principal: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin e Igor Marcondes.

  Matéria
  Mais Notícias