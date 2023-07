Odds e taxas de pagamento da bet365



As cotações, também conhecidas como odds, são as taxas de pagamento do site quando você acerta um palpite esportivo. Ou seja, ao ganhar a sua aposta, o site deve pagá-la de acordo com as odds no momento em que você fez a sua aposta.



As comparações de odds são difíceis de se fazer porque as cotações sempre estão sujeitas a alterações em tempo real. Ainda assim, podemos dizer que as cotações da bet365 estão de acordo com a média do mercado de apostas esportivas do Brasil.



Ao acertar seu palpite, você será pago o valor de acordo com as cotações e a casa não cobra taxas para pagá-lo.



Como sacar dinheiro na bet365?



A fim de retirar dinheiro da bet365, o cliente deve primeiramente cumprir alguns requisitos do site. Por exemplo, deve ter cumprido todos os termos do bônus de boas vindas, assim como ter feito a verificação de identidade.



Em seguida, basta ter saldo suficiente para fazer a retirada. Para fazer o saque mínimo, deve-se clicar no saldo na página inicial, então na carteira e no saque. Por fim, basta digitar as informações solicitadas no formulário de saque.



Por enquanto, a casa permite apenas o saque através de transferência bancária para os principais bancos brasileiros. No entanto, a retirada via PIX e outros métodos ainda não está disponível.



