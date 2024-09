Pix, TED, Cartão de débito e Cartão Pré-Pago serão permitidos como métodos de pagamento para apostas online







Publicada em 10/09/2024 - 07:30

Para começar a apostar em uma operadora, é preciso usar um de seus métodos de pagamentos para depositar. Dessa forma, é essencial optar por uma opção confiável. Portanto, o Ministério da Fazenda criou uma nova regulamentação para depositar e sacar nas plataformas.

Por isso, iremos explorar quais são os meios de pagamentos permitidos e como funcionam. Desta forma, você poderá escolher a melhor opção para você.

O QUE SÃO MEIOS DE PAGAMENTO E COMO FUNCIONAM?

Após se cadastrar na plataforma, você precisará ter saldo disponível na carteira virtual da operadora. Logo, para recarregar a conta, será preciso usar um método de pagamento. Ou seja, uma solução de transferência de recursos financeiros que melhor atenda às suas necessidades.

Até recentemente, as casas de apostas disponibilizam vários métodos de pagamentos para que o cliente escolha a que lhe convém. Afinal, cada plataforma tinha uma proposta diferente para um público mais geral ou específico. No entanto, o cenário está passando por uma mudança.

Isto porque, desde o final de 2023, o governo brasileiro vem colocando em prática a nova regulamentação das apostas online. Por isso, em abril deste ano, foram divulgadas as novas regras para depositar e sacar nas operadoras licenciadas.

Se está por fora, não se preocupe, iremos desvendar cada detalhe sobre os métodos de pagamentos ao longo deste guia. De início, descubra abaixo as últimas atualizações sobre os pagamentos e veja como irá funcionar nos próximos meses.

✅ Nova regulamentação para pagamentos e apostas online

Com a lei número 14.790/2023, o Brasil tomou a frente da regulamentação das apostas esportivas no país. Isto porque irá emitir licenças de apostas nacionais, a partir do pagamento de uma alíquota fixa pelas operadoras. Além disso, precisaram cumprir todas as portarias da lei.

Sendo assim, diversas plataformas já se mostraram dispostas em operar de forma legal no Brasil, solicitando a licença. Em janeiro de 2024 a Secretaria de Prêmios e Apostas foi criada e integrada ao Ministério da Fazenda. Ela ficará responsável por regular e implementar as novas regras.

Foi aí que, em 16 de abril de 2024, o Ministério lançou a Portaria Normativa SPA/MF nº 615. Esta define, de forma decisiva, os métodos de pagamentos permitidos para depositar e sacar. Ou seja, apenas o Pix, TED, Cartão de débito e Cartão Pré-Pago serão permitidos. Dessa forma, conheça as casas de apostas que aceitam cartão.

No caso, as operadoras que usam outros métodos, diferentes destes, têm seis meses para remover do site. Esta medida do governo brasileiro pretende regulamentar e tornar todos os pagamentos em casas de apostas seguros. Além disso, incentivar o jogo responsável no país.

✅ Como funcionam os saques e depósitos nas casas de apostas?

Além da limitação dos métodos, as etapas para sacar ou depositar não irão sofrer grandes alterações. Sendo assim, você poderá recarregar sua carteira virtual de forma prática, assim como sacar os possíveis retornos das apostas. Se você é iniciante, confira mais informações a seguir.

✅ Como depositar nas operadoras?

O depósito ainda será um requisito para começar a apostar em uma plataforma, e também para resgatar possíveis promoções. Sendo assim, seguirá o mesmo passo a passo que é comum na maioria das operadoras, conforme listamos a seguir.

Acesse o site da plataforma que você aposta. Por exemplo, a plataforma da bet365; Então, faça o login na sua conta; Em seguida, localize o botão de depósito, que geralmente fica no topo do site; Depois, selecione uma das formas de pagamento permitidas; Por fim, informe o valor que irá depositar em sua carteira virtual e pague a transação.

Quanto às novidades, será necessário realizar uma verificação de reconhecimento facial para confirmar a identidade do cliente. Isto para confirmar que o usuário é maior de idade, e o verdadeiro detentor dos dados cadastrais.

✅ Como sacar nas operadoras?

Dentre as novas diretrizes para fazer um saque, existe uma regra importante. Isto é, o retorno deve ser pago em até 120 minutos após o evento apostado acabar. Como dito, a regulamentação objetiva tornar os pagamentos mais rápidos e práticos. Logo, veja um guia geral de como sacar seus retornos nas casas de apostas.

Entre na plataforma que você é cliente. Por exemplo, abra sua conta na plataforma da bet365; Realize o login; Toque no ícone de sua conta, para localizar a opção de saque; Escolha um dos métodos disponíveis para pagar; Digite o valor que será sacado e confirme a solicitação.

Provavelmente, se manterá a regra que, para sacar os retornos, é preciso verificar a sua conta. Sendo assim, é importante ter passado pelo processo de comprovação da identidade. Além disso, aconselhamos usar a mesma forma de pagamento para depósito e saques.

O QUE É UM DEPÓSITO MÍNIMO?

Quando a nova portaria entrar em vigor, você poderá usar um dos quatro métodos para recarregar a sua carteira virtual. De antemão, informamos que cada forma de pagamento possui particularidades únicas, no que diz respeito ao processamento das solicitações.

Entre estes detalhes específicos, existe o depósito mínimo. Ou seja, cada método possui um limite mínimo que o cliente precisará cumprir para depositar. Sendo assim, só é possível fazer uma recarga a partir do depósito mínimo estipulado pela operadora.

Mas não se preocupe, pois há plataformas com os mais variados limites de depósito. Por exemplo, você pode encontrar uma operadora onde o depósito mínimo é apenas R$1. Já outras podem cobrar até R$50. Estes detalhes estão descritos no site oficial da cada plataforma.

Pode acontecer, por exemplo, de o valor do depósito via Pix ser diferente da quantia mínima para depositar via TED. E isto em uma mesma plataforma, que possua diferentes métodos. Por isso, as melhores operadoras possuem um suporte ao vivo para tirar suas dúvidas.

QUAIS OS MEIOS DE PAGAMENTO PERMITIDOS NAS APOSTAS ONLINE?

Daqui a alguns meses, as plataformas de apostas poderão usar apenas quatro métodos para os depósitos e saques. Isto é, o Pix, o TED, o Cartão de débito e Cartão pré-pago. Você pode ter notado que são soluções de pagamento onde o recurso já está na posse do cliente.

E isto é intencional, visando que os usuários não procurem meios de usar recursos que não possuem para apostar. Além disso, são formas de pagamentos que já estão presentes nas maiores plataformas. Caso você seja iniciante, confira alguns detalhes sobre os métodos permitidos.

✅ PIX

O Pix dispensa apresentações, afinal, é uma das formas de pagamentos mais populares entre os brasileiros. Desde que foi desenvolvido pelo Banco Central, se difundiu no Brasil, assim como nas casas de apostas. Aliás, existem muitas operadoras que usam somente o Pix como método.

Com a nova regulamentação, o Banco Central irá examinar todas as transações feitas pelas plataformas. Sendo assim, o Pix se torna essencial, pois permite que ele tenha fiscalize todas as transações. Logo, é um método seguro e prático para fazer suas apostas.

✅ TED

A transferência bancária ou TED, como também é chamado, é uma das formas mais sólidas de fazer pagamentos. Afinal, se trata de uma transferência de recursos de uma conta bancária direto para outra conta bancária.

Aliás, diferente do DOC, o TED costuma ser mais rápido e apresenta um tempo de processamento eficiente. Segundo as novas normativas, as plataformas precisam ter contas autorizadas pelo Banco Central para receber e enviar as transferências.

✅ CARTÃO DE DÉBITO

Você também poderá usar diferentes bandeiras de cartões de débito para fazer seus depósitos. A depender da dimensão da plataforma, todas as bandeiras mais populares estarão ativas, para atender aos clientes.

Caso você não saiba, o cartão de débito tem um funcionamento simples. Basta ter saldo ativo na conta bancária que ele é vinculado, e poderá fazer pagamentos usando os dados do cartão. Após inserir as informações necessárias no site e solicitar o pagamento, é só aguardar o processamento.

✅ CARTÃO PRÉ-PAGO

Por fim, e não menos importante, também será possível fazer pagamentos usando cartões pré-pagos. A variedade de bandeiras aceitas vai depender da plataforma de apostas que você optar apostar.

Ele funciona de forma similar aos cartões de crédito, com a diferença de que é necessário fazer uma recarga prévia para utilizar. Logo, a quantia que poderá usar é determinada pelas recargas anteriores. Desta forma, é uma opção pertinente para quem pretende controlar os gastos.

PAGAMENTOS E SAQUES

No momento que escrevemos este artigo, ainda é possível usar vários métodos para fazer os pagamentos. No entanto, não há tanta rigidez com o tempo de processamento, nem com a procedência de determinadas soluções digitais.

Logo, apesar de limitar o número de métodos para sacar e depositar, a nova regulamentação promete otimizar as transferências. Além disso, as regras para fazer pagamentos e saques continuam as mesmas. Isto no que diz respeitos aos limites mínimos, e afins. Logo, conheça e explore alguns detalhes abaixo.

✅ LIMITES DE SAQUE

É comum encontrarmos plataformas que possuem um limite de saque em seus Termos e Condições de uso. Ou seja, o usuário só pode solicitar o saque dentro do limite pré-estabelecido pela empresa.

Este limite pode ser diário, semanal ou mensal, e pode ter como base uma quantia ou a quantidade de solicitações. Logo, se o limite for atingido, será preciso esperar 24 horas, até que seja restabelecido. Assim, você poderá sacar novamente.

✅ SAQUE MÍNIMO

Assim como no depósito, existe um valor mínimo para conseguir sacar nas operadoras. Geralmente, o saque mínimo é maior do que o valor para depositar. Isto também pode variar com base no método de pagamento e também na operadora em questão.

Sendo assim, para conseguir sacar, será preciso apostar até que você consiga retorno suficiente que atinja o limite mínimo. Se já tem o suficiente, é só entrar na aba de saque, conforme mostramos, e solicitar a sua transação.

✅ CRITÉRIOS DE ROLLOVER PARA SACAR

Um detalhe importante a mencionar nos saques é o cumprimento de requisitos de rollover. Afinal, se você resgatar alguma oferta promocional, só poderá sacar após cumprir todo o requisito de apostas. Estas informações são descritas nos Termos e Condições das promoções.

Basicamente, você precisará apostar uma determinada quantidade de vezes o valor recebido em bônus. Isto dependerá do tipo do rollover e da oferta. Por isso, é importante conhecer todo o regulamento das promoções que irá resgatar, para conseguir cumprir o rollover.

CONFIRA OS MÉTODOS DE PAGAMENTO NÃO PERMITIDOS

Como foi dito, a nova portaria do Ministério da Fazenda delimitou os métodos permitidos para apostar nas plataformas. Sendo assim, as demais formas de pagamento ficaram de fora dos sites de apostas. Isto porque o governo brasileiro tem seus motivos para remover algumas opções.

No geral, a intenção é facilitar as transferências, ao mesmo tempo que torna o processo mais seguro e responsável. Abaixo, mencionamos alguns dos pagamentos que não são mais permitidos.

❌ CARTÃO DE CRÉDITO

Até então, o cartão de crédito poderia ser usado para fazer depósitos nas operadoras e começar a apostar. Entretanto, pensando em um possível comportamento impulsivo por parte dos clientes, a nova regulamentação deixou este método de fora. Isto na expectativa de incentivar a responsabilidade.

❌ BOLETO BANCÁRIO

O boleto bancário é um dos métodos mais antigos para fazer pagamentos na internet. Desde cedo foi usado principalmente em plataformas onde é preciso fazer algum tipo de recarga, como nas operadoras. No entanto, após as novas portarias, não será mais possível usar este método.

❌ CRIPTOMOEDAS

As criptomoedas também marcaram sua presença em diferentes plataformas. Aliás, existem operadoras que a proposta era justamente oferecer apostas com pagamentos de criptomoedas. Seja como for, quando passar o prazo delimitado, as criptomoedas não serão mais permitidas.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS MÉTODOS DE PAGAMENTO

Se ficou com dúvidas sobre os métodos de pagamentos, confira algumas questões recorrentes.

✅ Quais são os métodos de pagamento permitidos nas casas de apostas?

Após a nova regulamentação do Ministério da Fazenda, os pagamentos de depósitos e saques ficaram restritos a quatro métodos. Isto é, o Pix, a transferência bancária, o cartão de débito e o cartão pré-pago. No entanto, as operadoras terão alguns meses para se adequar a estas regras.

✅ Qual o valor do depósito mínimo nas casas de apostas?

O menor valor que é possível depositar varia em cada casas de apostas, conforme a disponibilidade do método. Afinal, é justamente o meio de pagamento que determina o valor mínimo. Sendo assim, você pode encontrar casas com depósito mínimo de R$1 ou até R$50.

✅ Existe um limite de saque nas plataformas de apostas?

É comum entre as plataformas do mercado de apostas ter um limite de saque. Ou seja, uma quantidade de vezes que você pode sacar. Este limite pode ser aplicado de forma diária, semanal ou mensal. Além disso, também existe um valor mínimo para fazer poder sacar seus retornos.

✅ Quais os métodos de pagamento não são mais permitidos?

Conforme a nova portaria do Ministério da Fazenda, o cartão de crédito, boleto bancário e criptomoedas não são mais permitidos. Até o momento, estas formas de pagamentos eram recorrentes em várias plataformas do mercado, mas agora não mais lícitas.

✅ Como escolher o melhor método de pagamento?

A melhor forma para depositar e sacar em uma plataforma de apostas é aquela que atende às suas necessidades. Por exemplo, se você precisa de praticidade, o Pix é uma opção viável. Já se tem costume, o cartão de débito é eficiente. Logo, cabe a você optar pelo método que lhe convém.