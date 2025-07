Palpite Fluminense x Chelsea – Mundial de Clubes – 08/07/2025

Fluminense e Chelsea se enfrentam na semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília). O Tricolor carioca chega embalado após eliminar o Al-Hilal, enquanto os ingleses confirmaram o favoritismo nas fases anteriores e buscam uma final europeia contra o Real ou o PSG. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey (EUA).

Palpite Fluminense x Chelsea

O Fluminense chega embalado após eliminar a Inter de Milão nas oitavas e bater o Al-Hilal nas quartas, mantendo a invencibilidade no Mundial. Já o Chelsea cresceu na fase mata-mata, com uma goleada na prorrogação sobre o Benfica e uma atuação robusta diante do Palmeiras nas quartas, vencendo o Alviverde por 2 a 1 e seguindo como forte candidato ao título.

Apesar da boa campanha do Flu, o Chelsea tem um elenco mais qualificado e maior repertório ofensivo. A equipe inglesa tem conseguido criar diversas chances reais em suas partidas durante o Mundial, e não deve ser diferente contra os cariocas, que costumam ceder espaços e oferecer oportunidades em contra-ataques pelo seu estilo de jogo ofensivo.

Nosso palpite para o jogo: vitória do Chelsea

Por ter um elenco mais experiente e maior poder de criação no setor ofensivo, o palpite de Fluminense x Chelsea vai para a vitória do clube inglês nas semifinais do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Fluminense

Nem mesmo o torcedor mais otimista do Tricolor carioca poderia imaginar uma campanha tão sólida do Fluminense no Mundial.

Sendo a única equipe não europeia nas semifinais da competição, sua trajetória começou com dois empates e uma vitória na fase de grupos, o que garantiu a vice-liderança de sua chave.

Nas oitavas de final, o elenco comandado por Renato Gaúcho superou a atual vice-campeã da Champions, Inter de Milão, por 2 a 0, com gols marcados por Germán Cano e Hércules.

Depois, enfrentou o principal clube da Arábia Saudita, o Al-Hilal, e teve mais dificuldade para avançar. Mesmo assim, com gol de Martinelli ainda no primeiro tempo e mais uma bola na rede de Hércules depois do intervalo, o Fluminense venceu por 2 a 1 e garantiu sua vaga na semifinal.

As últimas notícias do Chelsea

Por outro lado, o Chelsea oscilou em sua campanha no Mundial de Clubes, mas chega às semifinais após duas atuações sólidas nas fases eliminatórias.

Na fase de grupos, avançou na vice-liderança de sua chave com seis pontos, depois de perder para o Flamengo e vencer os outros dois jogos, contra Los Angeles FC e Espérance Tunis.

Nas oitavas de final, goleou o Benfica por 4 a 1 após empate no tempo normal e domínio na prorrogação. Em seguida, eliminou o Palmeiras nas quartas de final por 2 a 1, com gols marcados a seu favor por Cole Palmer e Weverton (contra).

Onde assistir Fluminense x Chelsea?

A partida entre Fluminense e Chelsea terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.