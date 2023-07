? Mercado de apostas: Betano ou bet365? Bet365 sai na frente



Não adianta saber se Betano ou bet365 possuem grande variedade de esportes para decidir qual a melhor casa de apostas. Afinal, achamos relevante também comparar quais são as opções de palpites em cada evento esportivo, já que quanto mais possibilidades, mais ampla e emocionante pode ser a experiência nas apostas esportivas.



Dessa maneira, achamos bacana comparar um determinado jogo de futebol, para ver quais são as alternativas de registrar seus palpites em cada site.



Na Betano, as alternativas em apostas online de futebol incluem, por exemplo:



· Resultado final

· Total de gols

· Ambas equipes marcam

· Chance dupla

· Empate anula

· Total de gols mais/menos

· Resultado final/total de gols

· Resultado final & Ambas equipes marcam

· Resultado do 1º tempo

· Total de gols mais/menos 1º tempo

· Intervalo/final

· Total de gols

· Resultado correto

· Handicap

· Margem de vitória

· Handicap de linha asiática

· Asiático (mais/menos) total de gols

· Handicap de linha asiática – 1º tempo

· Próxima equipe a marcar

· Total de gols da equipe A

· Total de gols da equipe B

· Jogadores (marcar em qualquer momento, marcador do primeiro gol e marcador do último gol)

· Escanteios

· Total de cartões

· Etc

Por outro lado, na bet365, as possibilidades também são muitas:

· Resultado final

· Dupla hipótese

· Gols mais/menos

· Ambos times marcam

· Resultado/Ambos times marcam

· Empate correto

· Intervalo/final do jogo

· Marcadores de gols

· Handicap

· Gols +/-

· Escanteios

· Empate Anula Aposta

· Handicap

· Total de escanteios

· Escanteios – Mais alternativas

· Total de gols exato por time

· Time da Casa – Tempo Mais produtivo

· Time visitante – Tempo mais produtivo

· Time sem sofrer gols

· Gols ímpar/par

· Etc



Adicionalmente, existe a possibilidade de criar apostas, em que o cliente consegue combinar seleções em uma única aposta com odds melhores.



Portanto, o recurso permite ainda mais emoção nas apostas esportivas. Por isso, consideramos esse recurso como um ótimo diferencial e, consequentemente, um ponto a mais para a bet365.