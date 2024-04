Fazer seu cadastro na Superbet é rápido e fácil | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

A Superbet Brasil já ocupa espaço entre as grandes operadoras de apostas do mercado nacional. Isso porque além dos bônus de boas-vindas para novos jogadores, traz um amplo mercado de apostas esportivas e jogos de cassino online populares. Dessa forma, veja nessa revisão o que esperar da experiência de apostas na plataforma.

Além disso, conheça as ofertas, recursos e ferramentas para apostar disponíveis na Superbet. E, dessa forma, tire suas dúvidas sobre como melhor aproveitar suas bets no site.

Por fim, confira, ainda, a nossa seleção das melhores casas de apostas. Assim, conheça plataformas para apostas tão boas quanto a Superbet Brasil.

Bônus disponíveis na Superbet Brasil

O primeiro ponto que iremos revisar são as promoções da Superbet Brasil. Entramos em contato com a empresa para trazer as últimas informações sobre os bônus disponibilizados. Listamos, a seguir, duas ofertas de boas-vindas vigentes no momento.

Oferta de boas-vindas para apostas esportivas

Ao fazer o Superbet cadastro, o novo cliente pode se qualificar a uma oferta de boas-vindas para apostar em esportes. É um bônus de primeiro depósito, no valor máximo de R$500.

Para estar apto a receber o bônus, o cliente precisa depositar no mínimo R$50. Após apostar o valor do bônus seis vezes, o fundo do bônus é convertido em um valor possível de sacar.

Para cumprir este requisito de aposta (rollover), existem algumas condições básicas. Por exemplo, para apostar num bilhete único, as odds mínimas deve ser de 1.6. Isto também vale para apostas múltiplas, onde cada evento precisa ter odds de 1.6 ou maior.

Acessando o site da Superbet Brasil, você pode consultar todos os Termos e Condições promocionais. Além disso, na seção de promoções, é possível observar outras ofertas.

Oferta de boas-vindas para jogos de cassino

Assim como nas apostas esportivas, existe uma oferta promocional para novos usuários do cassino. Se trata de 50 rodadas extras para usar em determinados jogos selecionados. Sendo assim, após completar o cadastro e cumprir os requisitos, pode desbloquear.

Para isto, é necessário realizar um depósito mínimo do valor de R$10. Feito isto, o cliente recebe 50 rodas extras. Os jogos em que é possível utilizar estão listados abaixo. Estão entre os games mais populares dos cassinos online.

Gates of Olympus;

Sweet Bonanza;

Sugar Rush;

Starlight Princess;

Buffalo King Megaways.

As rodadas extras são creditadas instantaneamente, após o depósito ser feito. Estas ofertas estão sujeitos aos Termos e Condições gerais da plataforma, que podem ser consultados no site da Superbet Brasil.

Mercados de apostas e esportes disponíveis na Superbet Brasil

Um segundo ponto a se revisar é a variedade de apostas esportivas da operadora. Isto pode ser verificado na diversidade de esportes e na quantidade de mercados que a site oferece aos clientes. É o que veremos nas próximas seções.

No site da Superbet Brasil, o apostador encontra amplos mercados de apostas esportivas e jogos de cassino

Esportes

Após revisar com atenção a plataforma, indicamos que o catálogo de apostas esportivas da Superbet Brasil é extenso. Os esportes mais buscados nas casas de apostas estão disponíveis. Na lista abaixo, separamos algumas opções populares.

Futebol;

Basquete;

Tênis;

Vôlei;

Tênis de Mesa;

MMA.

A cobertura de campeonatos, torneios e ligas da Superbet Brasil é vasto. É possível apostar nos jogos mais buscados, e isto inclui torneios regionais, nacionais e internacionais. Conforme pode ser visto, também existem opções menos comuns disponíveis.

Mercados de apostas

Em cada um dos esportes listados acima, existe uma quantidade vasta de mercados. Isto é, diferentes possibilidades de se fazer um palpite em um evento ou mesmo num torneio. Listamos, abaixo, alguns dos mercados mais populares e uma descrição sintética.

Resultado Final : aposta feita no resultado de uma partida, ou seja, vitória, empate ou derrota de um time;

: aposta feita no resultado de uma partida, ou seja, vitória, empate ou derrota de um time; Resultado Correto : palpite realizado no placar exato de um evento, além de acertar o resultado da partida;

: palpite realizado no placar exato de um evento, além de acertar o resultado da partida; Dupla Chance : um tipo de aposta onde o cliente faz palpite em duas possibilidades de resultado final para um evento;

: um tipo de aposta onde o cliente faz palpite em duas possibilidades de resultado final para um evento; Mais/Menos: aposta no total de gols de um jogo ser maior ou menor do que o previsto pela operadora;

Ambas as equipes marcam: palpite destinado a acertar se as duas equipes em disputa marcaram pontos ou gols.

Odds na Superbet Brasil

Qualquer pessoa que pretenda fazer apostas online, deve entender bem o que são as odds. Isto porque elas estão diretamente relacionados com os mercados mencionados acima. Além disto, determinam duas informações essenciais para o apostador.

Se formos traduzir o termo odds, temos a palavra probabilidade ou cotação. No mundo das apostas online, as odds são representados por números fracionados. Estes números possuem dois significados.

Primeiro, o número determina um multiplicador de uma aposta. Ou seja, a odd determina o retorno potencial de um palpite. Além disto, a odd pode indicar a probabilidade de um evento efetivamente acontecer.

Exemplo de funcionamento das odds

Para exemplificar como as odds funcionam, preparamos um exemplo a seguir. Vamos supor que um cliente deseje apostar no jogo do Real Madrid contra o RB Leipzig. O mercado do resultado final está com as seguintes odds, lembrando que elas estão sujeitas a alterações:

1 (vitória do mandante): 1.60;

X (empate): 4.60;

2 (vitória do visitante): 5.25.

Neste cenário, vamos imaginar que o usuário faça um palpite de R$10 na vitória do Real Madrid (1). Uma odd menor indica que muitas pessoas estão apostando no palpite, logo, pode ter mais chance de acontecer. Uma odd maior indica menos chance do acontecer.

Sendo assim, se o palpite for certeiro, o cliente terá um potencial retorno de R$16. Novamente, ressaltamos que as odds descritas foram apenas para fins analíticos, visto que elas estão sujeitas a alterações contínuas.

Análise das odds na Superbet Brasil

Fizemos uma análise global das odds da operadora. Consideramos diversos esportes e diferentes mercados, para chegarmos a uma conclusão pertinente. Dito isto, podemos indicar que as odds da Superbet Brasil estão conforme a média do mercado.

É preciso informar que as odds são números que variam com muita frequência. Isto porque estão sujeitas as oscilações do mercado. Sendo assim, o cliente pode verificar as odds acessando o site da operadora.

Apostas e streaming ao vivo

Além dos bônus, mercados e odds, é interessante revisar as ferramentas da operadora para Superbet apostas ao vivo. O mercado de apostas em tempo real possui opções tanto nos esportes como no cassino.

A Superbet, sendo uma operadora em ascensão no cenário, oferece tanto apostas esportivas como jogos de cassino ao vivo. Você pode alternar entre estas opções através dos menus que ficam na parte superior do site.

Entramos em contato com a operadora para informar aos leitores sobra a disponibilidade de recursos exclusivos para apostas ao vivo. No mercado, existem algumas ferramentas procuradas por apostadores ao entrar numa casa de apostas.

Uma delas, por exemplo, é o streaming ao vivo. Ou seja, a transmissão do jogo em que se está apostando, diretamente no site da operadora. No momento, a Superbet oferece este recurso, mas pode ser preciso cumprir T&Cs como apostar no evento e ter saldo disponível.

Outra ferramenta muito procurada é o cash out. Este recurso permite retirar uma aposta antes que um evento acabe. Sendo assim, pode ser útil aos clientes. Informamos que a Superbet possui a ferramenta de cash out disponível.

Superbet app

Superbet app

Um recurso bastante procurado nas casas de apostas é a disponibilidade de um aplicativo de apostas nativo. Isto porque as pessoas passam cada vez mais tempo no celular em mãos. Com um aplicativo, é possível apostar de forma prática e rápida no aparelho.

Informamos que a Superbet oferece dois aplicativos, compatíveis com o sistema operacional Android. Neste caso, é um aplicativo para Esportes e outro para Cassino. Ambos podem ser baixados através do site da operadora.

Os aplicativos possuem um design simples, voltado a praticidade. Por isso, possui uma navegação intuitiva e uma experiência de uso eficiente. Todo o catálogo de apostas esportivas e jogos estão disponíveis em cada aplicativo.

Como baixar o aplicativo da Superbet

Abaixo, preparamos um passo a passo para mostrar como baixar o aplicativo. Lembrando que ele só é compatível com Android. Uma solução possível para o iOS é a usar versão móvel do site no navegador Safari. Dito isto, veja como baixar o Superbet app.

1- Entre no site da Superbet através de um navegador móvel;

2- Logo na página inicial, você encontrará um ícone do app;

3- Ao tocar no ícone, você será redirecionado para a página do aplicativo;

4- Escolha entre o app de esportes e de cassino;

5- Clique em “baixar para Android” e aguarde o download do Superbet apk e faça a instalação do aplicativo.

Para instalar o Superbet apk, é preciso permitir a instalação de aplicativos a partir de fontes desconhecidas. Isto pode ser feito nas configurações do dispositivo.

Métodos de pagamento da Superbet Brasil

O principal método de pagamento da Superbet é o Pix. Esta forma de pagamento eletrônico foi desenvolvida pelo Banco Central, e se popularizou desde o lançamento. Isto porque oferece, no mesmo passo, segurança e praticidade.

O Pix está disponível tanto para saque como para depósito. Indicamos que o limite de depósito mínimo via Pix é de R$1. Este é um valor mínimo baixo, se comparado com a maioria dos sites de apostas.

Dito isto, fizemos um passo a passo para que você saiba como funciona o depósito e o saque na operadora. Confira mais detalhes abaixo.

Como fazer um depósito via Pix na Superbet

Fazer o primeiro depósito é um dos requisitos para começar apostar na operadora. Como foi dito, o limite mínimo é de R$1. No entanto, para conseguir resgatar ofertas promocionais, é preciso fazer o depósito conforme o T&Cs do bônus.

1- Entre no site oficial da operadora Superbet;

2- Faça o Superbet login;

3- Clique no botão de depósito, no canto superior direito;

4- Selecione o método de pagamento via Pix;

5- Digite o valor que deseja depositar;

6- Faça o pagamento da transação pelo QR Code ou Pix Copia e cola.

Como fazer um saque via Pix na Superbet

Após depositar e ter algum retorno de apostas, é possível retirar o valor para uma conta bancária em seu nome. O saque via Pix é feito por uma chave de tipo CPF. De preferência, na mesma titularidade do cadastro na Superbet.

1- Acesse a plataforma e realize o Superbet login;

2- Vá na sua conta, através do ícone no canto superior do site;

3- Então, clique na opção de saque;

4- Informe o valor da retirada e os dados solicitados;

5- Por fim, confirme a transação e finalize o saque.

Atendimento ao cliente da Superbet Brasil

Se um cliente precisar entrar em contato com a operadora, poderá utilizar o serviço de atendimento ao cliente. A empresa disponibiliza alguns canais de contato para os clientes e usuários.

Eles são administrados por uma equipe treinada pela empresa, para resolver as questões que surgirem. Você pode tirar dúvidas, fazer reclamações, solicitar procedimentos e afins. Listamos, a seguir, as opções de contato da Superbet.

Chat ao vivo;

E-mail.

Se tiver urgência para fazer contato, utilize o chat ao vivo, que pode atender com mais rapidez. Já se precisar entrar em contato com mais calma e informar maiores detalhes, o e-mail é uma opção viável.

Conclusão sobre a Superbet Brasil

Após analisar diversos fatores do funcionamento da Superbet no Brasil, podemos chegar a uma conclusão pertinente. Isto com base na análise das promoções, mercados, odds e diversos recursos oferecidos pela empresa.

Podemos indicar, portanto, que a Superbet é uma opção viável de apostas. As ferramentas de apostas ao vivo e os aplicativos para download corroboram com esta indicação. Acesse o site da operadora e confira maiores detalhes dos bônus e serviços.

Perguntas frequentes sobre a Superbet no Brasil

Como falamos de muitos fatores neste guia, separamos algumas possíveis dúvidas abaixo.

Dá para apostar na Superbet pelo celular?

Sim. É possível fazer apostas esportivas e jogar no cassino através dos aplicativos, se for um celular Android. No caso do iOS, a versão móvel cumpre o papel de oferecer os serviços de apostas da empresa.

Existe um código bônus Superbet?

No momento que escrevemos este guia, não localizamos um código bônus Superbet. Você pode entrar em contato com a empresa para consultar a disponibilidade. Além disto, pode verificar se outras ofertas promocionais são ofertadas.

Como utilizar um código bônus Superbet?

Se o cliente possuir um código promocional, pode informar em dois momentos. Primeiro no ato do registro é possível utilizar. E segundo, ao fazer um depósito. No entanto, é necessário se informar diretamente com a empresa para consultar a disponibilidade.