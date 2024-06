Betnacional é confiável? Avaliamos casa de apostas

A Betnacional é confiável como casa de apostas no Brasil | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A Betnacional é confiável e segura como casa de apostas esportivas e cassino online. Isso porque a plataforma conta com uma licença de apostas internacional. Além disso, traz um site que segue protocolos de segurança para proteger os dados de seus usuários, com criptografia.

Dessa forma, neste guia, vamos a fundo em uma análise sobre a confiabilidade e segurança da Betnacional. E, para mais além, vamos explicar como novos jogadores podem se cadastrar na plataforma e o que podem obter com o código de afiliado Betnacional.

Por fim, veja nosso ranking com os sites de apostas confiáveis no Brasil por onde você pode fazer suas bets sem riscos.

Betnacional é confiável?

São vários os fatores a analisar para chegar à conclusão se a Betnacional é confiável ou não. Abaixo vamos esmiuçar cada um desses pontos, que são tão importantes, afinal sem se sentir seguro em uma plataforma, toda a experiência fica tremendamente prejudicada.

Já adiantamos que a resposta para a pergunta Betnacional é confiável é sim. Quem fizer o cadastro na plataforma, o login, depósitos e saques e suas apostas pode ficar seguro que os processos serão transparentes e bem-sucedidos.

Betnacional é seguro? O que avaliamos

Como dissemos acima, há que avaliar diversos fatores para não ter uma análise incompleta que pode gerar uma resposta errada. Abaixo vamos passar por cada ponto em detalhes para responder a pergunta se a Betnacional é confiável.

Também vale destacar que a casa investe pesado em publicidade para criar a sua reputação e aumentar a sua credibilidade. Atualmente é um dos patrocinadores do Paysandu e do Náutico do Brasil, além de ter comprado os naming rights da Série B do Brasileirão e contar com Vinicius Junior como um de seus garotos-propaganda. Sem dúvidas é um passo para passar a imagem de que a Betnacional é confiável.

Licença de Apostas e Jogos

A primeira delas é a existência de uma licença e a operadora está licenciada pela Gaming Curaçao, do território caribenho. Ou seja, criar uma conta na Betnacional é seguro porque ela segue uma série de normas e boas práticas para ter essa licença, que é uma das mais comuns no mercado de apostas esportivas.

A licença é exposta no footer do site, sendo a de registro 159353, licença Curaçao nº 365/JAZ emitida pela Gaming Services Provider N.V.).

Segurança do site

Outro ponto muito importante para saber por quem procura saber se Betnacional é seguro é a segurança em si que o site oferece. Afinal, estamos falando de uma plataforma que pede nome, número de documento e tem um terminal de depósito e saque para quem quiser movimentar sua conta.

O site tem o protocolo HTTPS, que cria uma camada a mais de proteção para todas essas informações. Esses dados são criptografados ao serem inseridos e coletados. A própria expedição da licença depende do tratamento desses dados e das informações que são coletadas.

Além disso, em seus termos e condições há uma série de itens ligados à segurança da informação e também o impedimento de menores de 18 anos ou contas fraudulentas, mostrando que a casa atua de forma ativa para impedir atividades suspeitas ou fora da lei. A verificação de identidade é outro ponto a ser destacado aqui.

Por isso, dá para falar que a Betnacional é confiável ao cuidar da segurança do site e dos seus clientes. Ao mesmo tempo, cabe aos clientes também gerar mais segurança para sua conta, criando senhas fortes, não usando sua conta em computadores ou dispositivos públicos e também seguindo os termos e condições para não cometer irregularidades.

O site da Betnacional Brasil traz um ambiente protegido para proteger os dados pessoais dos jogadores | Crédito: Reprodução / Betnacional

Comprometimento com o Jogo Responsável

Incentivar o jogo responsável é uma obrigação moral das casas de apostas, que precisam atuar de forma clara e transparente para ajudar seus clientes. A casa oferece um link direto para um documento sobre o assunto onde explica seu posicionamento.

Nesse documento são apresentadas uma série de medidas, como a possibilidade de colocar limites de risco e também de perdas. A casa também se reserva no direito de excluir uma conta se notar abusos ou comportamentos fora do padrão.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

O atendimento ao cliente é uma parte fundamental para entender se a Betnacional é confiável, afinal se uma empresa que não quer atender dúvidas, sugestões e ouvir críticas não se pode dizer que Betnacional é seguro.

A Betnacional oferece um chat com perguntas frequentes e atendimento automatizado para resolver questões rápidas e direcionar clientes e interessados pelo site. Mas quem precisar pode acessar um chat que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou então um email ([email protected]). Há ainda um perfil no Instagram que pode servir como canal de resolução de dúvidas também.

O canal de contato escolhido varia no gosto do freguês, com o chat normalmente sendo usado para dúvidas mais rápidas e simples e o email sendo usado para maiores explicações e posicionamentos oficiais. Por isso é positivo que exista mais de um meio oferecido pela empresa para esse diálogo.

Betnacional no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é uma plataforma muito conhecida de resolução de problemas e exposição de clientes sobre empresas que não estão cumprindo seu papel no atendimento. Vale destacar que uma reclamação no Reclame Aqui deve ser um último recurso, já que o site oferece canais de atendimento próprio que podem ser mais rápidos.

Dito isso, o perfil da Betnacional goza de boa reputação no Reclame Aqui, com o selo de ótimo e uma média de 8,6 de 0 a 10 na avaliação dos consumidores. A empresa responde às reclamações quase em sua totalidade e mais de 80% dos clientes que reclamaram voltariam a fazer negócio. Mais um ponto para afirmar que Betnacional é confiável.

Encontre mercados de apostas esportivas variados, principalmente para futebol, na Betnacional | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Betnacional app é confiável

A Betnacional oferece um app para seus clientes, mas apenas para celulares e tablets com o sistema operacional Android. Ainda não há um app disponível para celulares iOS (Apple).

As mesmas funcionalidades para os clientes que estão disponíveis na plataforma acessada pelo navegador no computador podem ser acessadas pelo aplicativo. E a preocupação com a segurança é a mesma, claro, mudando o processo. Para ter o app é preciso baixar o arquivo .apk pelo próprio site e instalá-lo no seu dispositivo móvel.

Feito esse processo, basta criar uma conta e/ou fazer o login. E comprovar por si próprio (a) que a Betnacional é confiável.

Os métodos de pagamento na Betnacional são seguros?

Um grande diferencial de qualquer casa é a quantidade de métodos de pagamento disponíveis, seja para depósito ou para saque. Muitas casas hoje oferecem PIX apenas, o que cobre o método mais usado e rápido, sendo bastante funcional e útil, mas pode não atender todos os gostos e demandas.

A Betnacional vai além. Além do PIX, também dá para depositar e sacar com AstroPay, PicPay, cartão de débito e crédito. Essa variedade é destacável no mercado atual.

Para responder a pergunta, se Betnacional é seguro depositar e sacar, a resposta é sim. O terminal que abre para comandar as operações é protegido seja pela própria plataforma ou então pela plataforma das empresas envolvidas (como no caso da AstroPay). Para melhorar, use senhas seguras, não compartilhe elas com ninguém e tome cuidado ao fazer essas transferências em computadores ou celulares que não sejam os seus. Se possível, evite.

Bônus de boas-vindas

É prática comum no mercado de apostas esportivas o oferecimento de bônus de boas-vindas para novos clientes, tentando incentivar a criação de novas contas. Porém, neste momento, não há um Betnacional bônus operacional ou ativo na casa, o que pode ser desconsiderado uma desvantagem perante outras casas. Quando tiver um bônus de boas-vindas, este conteúdo guia respondendo se a Betnacional é confiável será atualizado.

Vantagens e desvantagens da Betnacional

Abaixo estão listadas algumas vantagens da casa. Lembre-se: a Betnacional é confiável e criar uma conta nela não trará riscos de segurança.

Vantagens

Boa variedade de esportes e eventos;

Vários métodos de pagamento e de atendimento ao cliente;

Plataforma segura e fácil de criar uma conta e navegar. Betnacional é seguro;

Tem um app para Android.

Desvantagens

Não há um Betnacional bônus no momento;

Não há um Betnacional app para iOS.

Conclusão sobre a Betnacional

Sim, a Betnacional é confiável para quem cria uma nova conta em busca de sua diversidade de esportes e eventos. O app também é bom para quem puder usar um celular ou tablet com sistema operacional Android.

Porém, há que apontar que não há um Betnacional bônus no momento, o que conta contra, sem dúvidas. Mas quem não der tanto peso para os bônus de boas-vindas por considerar que os termos e condições normalmente são restritivos demais, esse não é um grande fator.

Algo que não dá para abrir mão é da segurança. A Betnacional é confiável porque é uma casa de apostas licenciada, com protocolos de segurança e segurança de dados, além de métodos de depósito e saques seguros e apoio ao jogo responsável. Isso conta bastante a favor.

