Em termos de cobertura de eventos esportivos, a casa cobre os principais eventos no Brasil e no mundo. Por aqui, os apostadores têm a chance de fazer previsões no Brasileirão Série A e B, além da Copa do Brasil e do Brasileirão Sub-20. No âmbito internacional, estão presentes eventos importantes, como a Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Mundo, Eurocopa, e até as qualificatórias para a Champions League.